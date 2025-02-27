12星座恐懼大解析！雙子座、天秤座、水瓶座最怕謠言成真

▲12星座恐懼大解析！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

有人見到鬼嚇破膽，有人卻認為最可怕的是人心，害怕孤獨、失敗、被人背叛，每個人內心都有難以觸碰的陰影，日本知名占卜網站「占TV」近日公佈最新調查，解析12星座內心最害怕的事，引發熱烈討論，其中雙子座、天秤座、水瓶座最害怕謠言成真，擔心無端流言影響人際關係或形象，快來看看你內心的秘密是什麼！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）：眼前阻擋他們的人

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牡羊座、獅子座、射手座的內心驅動力來自不斷前進，他們不懼挑戰，甚至享受未知的刺激。但對火象星座來說，真正可怕的並不是未來的不確定，而是 「眼前阻擋他們的人」。他們會審視對方：「你是我的朋友，還是試圖阻止我？」如果察覺有人成為阻力，對於火象星座來說，任何阻擋他們道路的人都是敵人，都是可怕的威脅，他們會將其視為挑戰，義無反顧地迎戰。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）：邪惡的人

金牛座、處女座、摩羯座是現實主義者，他們腳踏實地，認為靈魂與未知世界並不可怕，因為這些不會真正影響他們的生活。但真正讓他們害怕的，是人性的黑暗，比起虛無縹緲的鬼怪，他們更畏懼那些 為了私利不擇手段、背叛朋友、操弄人心甚至犯罪的人，土象星座深知，人類的貪婪與慾望往往比任何靈異故事更可怕，因為這些來自現實世界的邪惡，才是真正會傷害自己、摧毀生活的威脅，因此，他們總是保持警惕，寧可選擇與誠實正直的人為伍，也不願踏入充滿陰謀與欺騙的深淵。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：無形中的「未知力量」！

雙子座、天秤座、水瓶座天生對資訊極為敏感，他們總是走在趨勢前端，第一時間察覺變化。然而，這份敏銳也讓他們對無形卻強大的力量感到不安，如未經證實的謠言、一夕之間席捲世界的病毒、或突如其來的全球危機，他們害怕這些看似微不足道的消息，在發酵後竟能翻天覆地，造成不可逆的影響。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：別人的惡意

巨蟹座、天蠍座、雙魚座天生情感細膩，總是敏銳感知他人的情緒變化。他們最擔心的，並非來自現實的威脅，而是別人的怨恨、惡意與詛咒。害怕無意間觸怒他人，也擔心被誤解、被討厭，甚至被人在心中詛咒，他們知道言語和想法的力量，即使沒有明說，負面的情緒也可能形成無形的壓力，對水象星座來說，最可怕的不是眼前的危險，而是那些看不見的負面情緒與惡意影響，無聲卻強烈地滲透他們的內心！