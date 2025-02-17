彰化最大爛尾樓要拆了！黃金帝國18日開拆　明年5月完成

▲彰化最大廢墟黃金帝國要拆了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最大廢墟要拆了！號稱彰化縣最大爛尾樓，早在921後列為危樓，員林市站前地標「黃金帝國」至今荒廢25年，終於訂於要拆了，日前工程單位已到黃金帝國週邊貼公告，18日將開始進行圍籬搭設的前置作業，預計3月份拆除後方的公有宿舍，4月份拆除黃金帝國建築主體，明年5月拆除完成，公所打算將來平面基地將暫時提供作停車場用地。

今天縣府和公所邀請工程單位進行拆除作業的說明會，近百位屋主和民代出席參加，負責拆除的裕國能源公司表示，整個拆除工程共分2大區塊，一為黃金帝國主建物主體，另為建物後方的公有宿舍群，主建物的拆除採敲除工法，由上而下以大型機具逐層拆除。

▲縣府及公所召開相關拆除會議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃金帝國大樓面積是喬友大樓的2倍大，是員林市蛋黃區，位於員林火車站正對面，原為地下4樓、地上14樓，佔地約0.25公頃的建物，樓層經營百貨服飾、遊樂場、旅館、KTV、電影院等，盛極一時，921強震後，被列為危樓，業者紛紛撤出，僅剩一樓攤商獨撐，網紅晚安小雞也曾闖入直播，甚至還說遇到街友持刀追殺，引發喧然大波，最後撤告和解，這件事才告一段落。

▲縣府貼公告將於明日架設圍籬。（圖／記者唐詠絮攝）

去年4月歷經花蓮強震後，管理人深怕大樓萬一外牆磁磚或是玻璃砸落，通知攤商5月起不再續租，昔日在美食攤商前排隊人龍盛況已不復見，攤位前也空蕩蕩冷冷清清。如今在縣府辦理公辦都市更新後，拆除工程將從18日展開，預計480天施作，明年5月將夷為平地後，公所將暫時提供作停車場用地。