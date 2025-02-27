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快訊／騙2國中生多買飲料、爆米花...還暗槓餐點　威秀影城認了

記者游瓊華／台中報導

一名家長在臉書社團《爆料公社》怒控，就讀國中的小孩與同學到台中大遠百威秀影城看電影，2名孩子遭櫃台人員遊說，買了2張電影票以及4杯飲料、3份爆米花，總消費金額竟破千元，更可惡的是，最後孩子只拿了2份餐，砲轟影城員工用話術讓小孩多消費。對此，威秀官方今天（27日）坦承疏失，並表示將全額退費。

▲▼看電影,電影院,爆米花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中大遠百威秀影城遭控員工利用話術讓2名國中生花破千元，買了2張電影票以及4杯飲料、3份爆米花，但最後竟然餐也沒給全。（圖／取自免費圖庫pexels）

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該名家長在臉書上貼出消費發票以及明細，指孩子在購票時，經現場工作人員告知，搭配套餐比較便宜，於是2人加點2份單人套餐，最後進場前領了2份爆米花和2杯可樂，但晚間細看發票、明細時，竟發現明細竟是4杯飲料和3份爆米花。

對此，威秀影城發出聲明表示，向消費者致上十二萬分的歉意，坦言這次員工接待服務過程確實有瑕疵，也確實漏給餐點。威秀指出，會盡快將此筆消費：包括電影票與套餐金額，全數退費給該消費者外，也會提供該消費者最大誠意的額外補償，希望能作為彌補消費者體驗不佳的補償。

威秀影城也補充，將會對相關同仁與主管進行必要處置，並強化訓練與督導的落實。

另外，台中市消保官則表示，未接獲消費者申訴，但提醒消費者如有提示電影含餐的票券，除非有主動表示要增購食品，否則無需增加付費。對於此案件，業者似有不完全給付及不當行銷之虞。消費者如有疑義，可直接向業者反應，如無法解決爭議，可向市府提出消費爭議申訴，由市府協助爭取合理權益。

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