中職會長還願！「預告新活動」跟球迷團圓：怕人太多塞不下

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽的關鍵一戰中，以6比3的成績贏得勝利，成功取得正賽門票。中職會長蔡其昌昨（26）日就發文表示，「會長來還願了啦」，他們要辦桌和球迷朋友團圓，「大家不會放鳥我吧？」貼文曝光後，掀起網友討論。

蔡其昌昨晚在Threads上發文表示，會長要還願了，「大家要來呷辦桌嗎？」看到中華職棒多了很多新的球迷，且老球迷也回來了，「會長講了好久，希望可以辦桌來跟所有球迷朋友大團圓」，近期將會公布活動詳情，「大家不會放鳥我吧？」

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貼文曝光後，就有網友標記台南Josh，要會長記得邀請他，因為「這兩次比賽都功不可沒。」蔡其昌則回應一個「思考」的emoji。還有網友拋問，「會長想問一人多少錢？會是大巨蛋熱區的錢嗎？」蔡其昌回應，「我希望是佛心價，又怕人太多塞不下」。

還有其他網友回應，「會長，希望活動確定後能盡早公布日期，才能排假」、「有啦啦隊嗎」、「我們都是因為棒球而凝聚了彼此，那是否可以在球場外舉辦呢」、「會長可以全台巡迴嗎」、「我們老球迷是回來了，可是12強、經典賽（資格賽）都搶不到票」、「感謝你們的辛苦，讓台灣再次感動」。