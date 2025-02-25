達美樂看板「BG」被喊帶衰中華隊！小編偷改「骰到6」　球迷狂讚

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊戰績1勝2敗，表現不如預期，就有網友發現，大巨蛋本壘後方的廣告看板上出現達美樂的「BG」骰子Logo，被認為可能帶衰中華隊，對此，達美樂小編迅速回應，將社群頭貼改為棒球版的「骰到6」，希望能為中華隊帶來好運。

前天中華隊被尼加拉瓜完封，球迷們感到相當洩氣。然而，有人注意到在中華隊打擊時，本壘後方的廣告看板上出現達美樂的「BG」骰子Logo，點數僅有1點與2點，意指「逼雞」，代表運氣不佳，因此被認為可能帶衰中華隊。

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有球迷呼籲，希望中職會長蔡其昌能請大巨蛋場務人員，將達美樂的Logo改成「骰到6」。然而，蔡其昌表示無法更改球場的廣告。

不過，達美樂小編看到了球迷的請求，雖然不能更改球場的Logo，但小編快速將社群的頭貼改成「骰到6」的Logo照片，「雖然沒辦法改球場的，但小編偷偷換了社群的，希望老闆不要發現」。

照片曝光，獲得球迷大讚，「快換，明天所有球迷、電視畫面都會注意這個廣告，贏球記達美樂一功」、「這個小編一定要加點薪、送輛車，或披薩買大送3個特大」、「小編是懂球迷的」、「給小編加薪+1」、「小編你超威，看來穩了」。

▼達美樂小編聽到球迷的心聲。（圖／翻攝自達美樂披薩FB）

