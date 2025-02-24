球迷喊換「逼雞」看板！達美樂神回應「改LOGO」挺中華隊

▲達美樂改LOGO支持中華隊。（圖／翻攝自Facebook／達美樂披薩）



記者楊庭蒝／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽正如火如荼地進行，中華隊在23日以0比6不敵尼加拉瓜，前三戰僅拿下一勝，戰績不佳讓淘汰危機浮現，為了替中華隊加油打氣，有球迷在社群平台Threads上關注到台北大巨蛋本壘後方的「達美樂廣告看板」，指出其Logo上的骰子點數僅有1點與2點，戲稱是「逼雞」（意指運氣不佳），並喊話希望能改成象徵好運的「6點」，激勵中華隊打線在2月25日對西班牙的關鍵戰役中大爆發。

在12強賽中，中華隊曾以「骰到6」作為精神象徵，選手們頻頻比出「6」的手勢，總教練曾豪駒當時解釋，這代表團隊在投手與打擊上都追求最佳表現。如今資格賽戰況膠著，球迷的創意建議引起熱議。

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對此，達美樂台灣迅速做出回應，於24日晚間將官方社群頁面的Logo悄悄更新，換成兩顆「6點骰子」，並以棒球圖案點綴，巧妙呼應比賽主題。小編幽默留言：「雖然沒辦法改球場的看板，但小編先偷偷換了社群的，希望老闆別發現！」

此舉一出，立刻掀起網友熱烈反響，紛紛留言讚賞：「達美樂突然變超有梗」、「小編太會玩了，以後只吃你們家的」、「這波行銷超划算，贏了流量大爆發」、「拜託老闆改一下球場看板，一天就好」、「明天晚餐就決定吃達美樂了」、「從此告別必勝客，挺達美樂到底」。