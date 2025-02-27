輝達勁揚4%「盤後財報」超預期！美科技股領漲　台積電ADR漲3％

▲輝達。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股26日收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌，科技股則帶動那斯達克指數與費城半導體指數上揚。市場持續關注聯準會（Fed）貨幣政策及科技股財報表現，輝達（NVIDIA）盤後最新財報出爐，Q4營收超過市場預期，盤後應聲上漲超過3.5％。

道瓊工業指數下跌188.04點，或0.43%，收43,433.12點。

那斯達克指數上漲48.88點，或0.26%，收19,075.26點。

標普500指數微漲0.81點，或0.014%，收5,956.06點。

費城半導體指數上漲101.94點，或2.09%，收4,990.82點。

台積電ADR上漲5.29美元，或2.79%，收194.66美元。

輝達收盤上漲4.65美元，或3.67％，收131.28美元。

輝達盤後公布財報，Q4數據中心業務收入達到356億美元，超過市場預期的335.9億美元，去年同期則為184美元；此外，輝達Q4淨利潤為220.9億美元，也超過市場預期的196.1億美元，去年同期為122.8億美元，好消息釋出後，輝達盤後股價持續上漲超過3.5％。

輝達預計接下來Q1營收將來到430億美元，高於市場預期的420億美元。不過輝達盤後股價變動，漲幅略有收斂。