女師餵毒誘上床！至少10學生受害　她落網竟喊：都是減肥成功害的

▲弗亭貝利因涉嫌性侵被捕，不料這名女教師竟辯稱自己是因為減肥才會發生這樣的事。（圖／翻攝自印第安納警方）

記者葉睿涵／編譯

美國31歲女教師弗亭貝利（Brittany Fortinberry）被控涉嫌性侵10名未成年男孩，不料這名女教師被捕後，竟稱自己是因為減掉了150磅（約68公斤）的體重，才會發生這樣的事，狡辯理由讓人瞠目結舌。

綜合外媒報導，已育有4個孩子的弗亭貝利，自2021年從印第安納波利斯大學獲得公共衛生教育學士學位後，便在卓越社區學校擔任數學老師。2024年8月，她被指控在Instagram向2名學生傳送性玩具照片和她在家跳鋼管舞的裸露影片，還與學生調情，聲稱自己夢見與學生發生性行為。事後，警方在她家尋獲與學生描述相符的物品。

4個月後，一名學生的祖母向警方報案，聲稱孫子在15歲時遭弗亭貝利性侵，同時指控弗亭貝利向孫子提供毒品、透過Snapchat發送不雅圖片，並帶他去旅行。此外，弗亭貝利還以輕生威脅少年不可透露被性侵的事。這名少年告訴調查人員，可能還有5至10名學生也是受害者。

目前，弗亭貝利將面臨與未成年人發生性行為不端、傳播有害物質，以及協助未成年人犯罪3項指控，並已被關押，不得保釋。令人震驚的是，這名女教師落網時，竟向警方表示，她非常後悔自己減肥成功，「如果我沒有減掉68公斤的體重，這一切就不會發生。」

卓越社區學校表示，校方在2024年8月接獲弗亭貝利與學生存有不當行為的報告後，就立即將其停職。校方強調，學生的福利和安全是其首要任務，並將繼續與執法機構合作，協助此案的調查。