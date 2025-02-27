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黃國昌慶祝中華隊晉級WBC　外國攝影師諷「無恥政客」刪體育預算還來蹭

▲▼黃國昌發文慶祝台灣進軍經典賽　加拿大攝影師直斥「無恥政客」。（圖／翻攝自臉書）

▲黃國昌慶祝中華隊進軍WBC，外國攝影師諷「無恥政客」刪體育預算還來蹭。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊25日二度對決西班牙，最終以6比3拿下勝利，同時也奪得2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票。中華隊確定晉級後，民眾黨主席、立委黃國昌在臉書發文恭喜，不料貼文遭到許多網友狂酸「刪凍體育預算，還敢來蹭棒球」，甚至連旅居台灣的加拿大籍攝影師也看不下去，直呼他是無恥政客。

在台灣旅居多年的加拿大籍攝影師埃利斯（Josh Ellis）26日在X平台發文，轉貼立委黃國昌慶祝中華隊晉級的貼文並批評說，這個人（黃國昌）在刪凍了台灣體育預算後，竟還敢在社群慶祝中華隊拿到WBC正賽資格，真是太令人驚訝了，甚至直言黃國昌是「無恥的政客」。

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＼▲▼黃國昌發文慶祝台灣進軍經典賽　加拿大攝影師直斥「無恥政客」。（圖／翻攝自X）

▲加拿大籍攝影師埃利斯（Josh Ellis）原文。（圖／翻攝自X）

針對藍白刪凍體育署預算一事，國民黨立委柯志恩26日表示，去年中華隊奪冠，致勝原因很多，其中包含情蒐奏效，這次經典賽也由同一團隊負責情蒐，經費都編在｢運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，謠言說因為藍白砍預算，進而影響情蒐和比賽成績，全是惡毒抹黑的大謊話

柯志恩解釋，體育署今年編列74億8234萬元，比去年多了近20億元，增幅達38.17%，審查後小刪1億152萬元，比例只有1.36%，另凍結了全民運動獎補助費2.12億預算中「2千萬元」，而且是凍結不是刪除，只要體育署提出報告說明清楚就可解凍動支。

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