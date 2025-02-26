湖南客船遭撞沉致2死14失聯　垃圾回收船肇事畫面曝

記者魏有德／綜合報導

湖南懷化沅陵縣昨（26）日上午發生一起船隻相撞事故，湘沅陵客0301號客船橫渡至河中央時，被一艘名為懷綠水1號的油污垃圾回收船從尾部直接撞上，瞬間翻覆沉沒，事發經過全被江岸邊的監視器拍下，引起外界關注。事故發生後，體積較大的油污垃圾回收船靠岸停泊，船上3人均未受傷，被當地警方控制，正接受調查。

▲湖南一艘客船遭垃圾回收船撞擊後翻覆沉沒。（圖／翻攝新京報，下同）

《新京報》報導，經多種技術手段和入戶摸排核實，初步確認事發時客船上有19人，已搜救出5人，其中3人生命體徵平穩，這3人中，1人正接受公安機關問詢、2人送至湖南醫藥學院總醫院留院觀察治療，另外2人不幸遇難；其餘14人仍處於失聯狀態。

一名獲救者家屬表示，事發實在船上的岳父坐在客船前方，撞擊處則在中後段，岳父在十幾秒內緊急踢破窗戶玻璃游走，「這麼多年，他們都是在河邊長大，水性還可以，雖然僥倖逃出，可能是嗆水而流鼻血。」

該名家屬透露，這艘客船是村裡租的一艘鐵船，乘客的年紀都不會低於五、六十歲，一般是趕集或接小孩放學回來，交通工具就是以船為主。

事故發生後，現場共聚集10支專業救援隊伍，共計212人持續進行水下搜救作業，同時，當地也緊急調配大陸最專業的救援隊，正火速趕往事故現場參與救援，26日上午11時到達後，加入潛水搜救的行列。