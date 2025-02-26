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陸經濟成長率目標可能設在5%　投行預測達標有挑戰

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲中國經濟面臨挑戰。（圖／CFP）

文／中央社

中國全國兩會即將舉行，將公布今年的經濟成長率目標，雖然中國內外仍然面臨諸多問題，一般預料官方仍會將今年的目標數字訂在5%左右。然而多數國際機構預測，今年中國實際成長將低於這個數字。

2025年中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場，會中將發布今年的政府工作報告，提出今年的經濟成長率目標。根據地方兩會發布的各地經濟成長目標普遍不低於5%，以及去年中共中央經濟工作會議前後所釋放的風聲，普遍認為今年中國仍會把經濟成長率目標訂在5%左右。

據第一財經，中國人民大學宏觀經濟論壇（CMF）的報告建議，2025年經濟成長目標保持在5%左右，有利於夯實當前經濟邊際改善的一些成果，進一步提振市場信心。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

同時，今年年初，中國各地召開的地方兩會中，31個省中，有20個省將地方的經濟成長率目標設在5%以上。依照過往經驗，北京、上海設定的目標與最終的全國目標較為接近，以此來判斷2025年全國的經濟成長目標可能為5%左右。

另據路透社日前引述消息人士透露，在去年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2025年經濟成長目標設定在4%至5%區間，多數與會者贊成將目標設定在5%左右，與2024年持平。

第一財經的報導指出，經濟成長速度不僅是宏觀經濟發展的關鍵指標，更是就業品質、薪資水準、發展信心等的綜合表現。2025年中國經濟成長目標有可能設定在5%左右，符合中國的潛在成長水準，反映出面對當前國際國內形勢下的挑戰，中國政府在政策制定上的「務實態度」。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

雖然2025年中國經濟成長率目標設定為5%，看似已是大勢底定，然而國際投行與市場分析對於2025年中國實際的經濟成長率預測，大多不及5%。

據香港經濟日報、明報報導，瑞銀發布兩會前瞻報告指出，預期中國將會把經濟成長率目標定在5%左右以穩定市場預期，不過有鑑於經濟成長面臨的壓力和不確定性持續存在，實現這目標可能有一定挑戰。如果出現更大的外部衝擊，相關經濟政策支持可能在兩會的基礎上進一步加碼，目前維持對今年經濟成長率預測在4%左右。

法國外貿銀行（Natixis）則分析，中國經濟仍然面臨諸多挑戰，然而基於對政府擴張政策的預期，今年的經濟成長率預測從之前的4.5%上調至4.7%。

據陸委會日前發布最新一期的中國大陸情勢報告，中共中央經濟工作會議定調將實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，將擴大國內需求列為2025年首要任務，表態提振房市、樓市。國際機構預測2025年中國經濟成長率落在3.9%至4.8%區間，預測平均值4.3%。

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