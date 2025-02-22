台灣燈會最後周末假日迎人潮　張善政：落實疏運措施確保順暢

▲桃園市長張善政昨晚進駐台灣燈會指揮中心，強調最後周末須落實各項疏運措施。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接台灣燈會最後一個周末假日，桃園市長張善政昨（21）日晚間視察台灣燈會指揮中心疏運情形時表示，市府團隊汲取2月15日週末人潮高峰經驗，將進一步強化包括捷運與接駁車加開等各項疏運配套措施，相關單位應提高警覺，保持靈活應變能力並落實各項配套措施，以確保最後兩日燈會交通順暢。

張善政指出，台灣燈會展期進入最後階段，截至昨日為止吸引大量人潮參觀，無論是A18主燈區或是A19副燈區，參觀民眾均給予高度肯定。非常感謝所有投入燈會的市府團隊同仁，期許大家再接再厲，讓「2025台灣燈會」成為全國民眾心中美好的回憶，為這場民俗盛會畫下圓滿句點。

市府交通局說明，為提升燈會期間的交通疏運效率，機場捷運自2月21日至23日下午2時起，維持5分鐘班距，並增派人力強化人流引導，提升票卡檢測設備數量，以加速進出站效率。台鐵也維持加班車規模，末班車延後至00:30，高鐵則維持原有運行計畫。

▲桃園市長張善政昨晚進駐台灣燈會指揮中心，了解燈區各項疏運措施。（圖／市府新聞處提供）

此外，燈會接駁服務也同步優化，於A18至A16、A19至A20路線增派34輛接駁車，視機捷疏運狀況支援機捷，並另增派50輛活動接駁路線車輛，使總數達245輛，提升活動接駁備援車輛數量，以便隨時加密班距。為有效分流人潮，市府將持續宣導民眾利用內壢、楊梅火車站轉乘接駁車，以提供更多元的交通選擇。

至於桃園機場出境旅客，機捷也將設置優先通道，由專人引導快速進站，協調增加機場排班計程車排班以確保輸運順暢；2月22日與23日中午12:00起，市府於第二航廈（A13）派駐備援接駁車，提供無法搭乘機捷或計程車旅客轉乘至桃園高鐵站，加強燈會的旅客疏運，提供旅客更方便優質的賞燈體驗。