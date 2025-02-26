四接環評爆衝突　環團衝主席台嗆「程序違法」要求散會

記者許敏溶／台北報導

台電第四天然氣接收站環評大會今（26日）舉行。環團表明反對四接，更指台電隱匿土污超標，應該先停開環評大會，待台電釐清污染再送審。環團認為程序違法並衝入主席台前，大喊「程序違法，立即散會」，與現場維持秩序的環境部人員發生推擠。主席在10時50分宣布休息，12點繼續審查。

▲四接環評大會今天登場，環團以「程序違法」阻擋大會進行。（圖／記者許敏溶攝）

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眾所矚目的台電基隆協和電廠第四天然氣接收站（四接），在1月份召開的第六次初審會議中，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。環評大會今日召開，是否通過四接開發案，成為各界關注焦點。

環境部原本公告，今天環評大會由提前開放登記民眾，透過抽籤方式發言，但參與民眾抗議下，並大喊「我們不是來摸彩的」、「環境部，丟臉」、「民主之恥、拒絕抽籤」等口號，最終決定在上午9時30分前登記的51名民眾全部都可以發言。

不過，會議開始不久，包括黃珊珊等3名民眾黨立委就要求程序發言，引發與會正反雙方民眾對罵。隨後，反對四接的環團認為，台電隱匿土污超標的問題尚未查證，應該先查證完再開會。環團衝到主席前面，並大喊「程序違法，立即散會」，與現場維持秩序的環境部人員發生推擠，目前仍在僵持中。

包括守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團，認為有「土壤及地下水污染情形惡意隱瞞且未釐清；無實質審查結論為四接保送大會，毫無正當性；操船模擬試驗與水工模型試驗第三方驗證會議紀錄遭刻意隱匿」等理由，要求四接應退回專案小組進行實質審查。

▲▼環團阻擋四接環評大會進行，過程中民眾還互嗆。（圖／記者許敏溶攝）

至於環團質疑台電補件的評估書資料缺少關鍵資料，包括土壤汙染超標事實，要求環境部取消今天審查。基隆市長謝國樑則表示，後續還要進行了解，知道後會請環保局處理，不會置之不理，但還要分析後再進行後續動作。