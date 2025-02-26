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港少年網購「素貞環蛇」當寵物被咬　換血5次撿回一命

素貞環蛇。（圖／翻攝自中國科學院成都生物研究所官網）

▲素貞環蛇。（圖／翻攝自中國科學院成都生物研究所官網）

圖文／CTWANT

近年來不少民眾喜歡養寵物，除了常見的貓咪、狗狗以外，還有人選擇飼養蛇類。然而，香港一名10多歲少年去年在網路上購買一條毒蛇「素貞環蛇」，不慎被其咬傷後，患上持續性神經系統併發症和嚴重橫紋肌溶解症，住進加護病房救治1個月，先後經歷5次「換血」才撿回一條命。

根據《香港01》報導，中毒治療中心顧問醫生王紹明表示，這名少年在網上花費數百元，購買了一條來自大陸的「素貞環蛇」（學名：Bungarus suzhenae），結果在7月間被咬傷，出現持續性神經系統併發症，眼瞼近乎完全下垂，還會持續流口水、全身肌肉無力，並有嚴重的橫紋肌溶解症等。

王紹明提到，由於「素貞環蛇」是2021年才確認的新物種，全世界尚未有針對該品種的血清，因此該名少年在入院後，先插管了2星期，也反覆注射大量抗蛇毒血清，進行5次血漿置換，最終於加護病房治療近1個月才康復出院。

報導指出，香港中毒控制中心去年就接獲70宗被蛇咬的求診個案，其中有5宗是被非本地寵物蛇咬傷，3宗屬於嚴重個案。中心也提醒，由於香港可能缺乏非本地蛇的抗蛇毒血清，建議民眾不要隨意從網路上購買毒蛇，特別是非本地毒蛇。

相關資料顯示，「素貞環蛇」全身有白色橫紋，相傳因《白蛇傳》女主角白素貞而命名，而這種蛇類屬於眼鏡蛇科環蛇屬，曾有學者2015年在大陸雲南省盈江縣進行野外調查時被咬傷，因臨床表現與相似的銀環蛇咬傷後的狀況不同，因此懷疑為不同物種；直到2021年，大陸學者才確定是新物種。

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