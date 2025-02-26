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大陸 大陸焦點 特派現場

6屁孩朝工廠丟鞭炮釀大火　「多家工廠燒毀」損失1700萬！家長傻了

小孩對工廠丟鞭炮釀大火。（圖／翻攝微博）
▲小孩對工廠丟鞭炮釀大火。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇鹽城某工廠23日莫名起火，原來是6名小孩跑到工廠玩鞭炮，把鞭炮往大門內丟，怎料引發大火，害多家工廠被燒毀，初估計損失高達400多萬人民幣（約新台幣1700萬元），讓家長傻眼。

據陸媒報導，大陸江蘇鹽城一家工廠23日無故起火，火勢蔓延迅速，消防到場救援，但因工廠內放大量捕魚網具，導致火勢變大，多加工廠被波及燒毀。當地執法單位調閱監視器發現，6名小孩跑到工廠玩鞭炮，打開工廠大門，將鞭炮往內丟，最後引發火災，當消防接獲報案，報案民眾就是其中一名小孩。

當地警方表示，該名小孩有到派出所自首，目前已通知小孩父母，而工廠財損等賠償事宜，待雙方自行調解。不少網友紛紛留言「他們只是個孩子啊！」、「家長們認領孩子，也要認領賠償了」、「孩子管不好，一錯就破產」、「這金額！好慘啊！」。

此外，大陸春節也有小男孩在初二到停車場玩耍，把鞭炮丟進化糞池，怎料發生爆炸意外，把豪車炸翻，有網友批「這就叫家長不教育自然有社會教育，他還小別放過！」

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