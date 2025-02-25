　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

威力彩20億幸運得主包牌貳獎？　頭獎彩券行解答了

▲威力彩連續33期槓龜，累積頭獎上看20億元。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

台灣彩券公司於24日晚間開出第114000016期威力彩，頭獎金額高達20.07億元，由一名幸運得主一注獨得，獎落新北市樹林區中山路1段73之1號的「金發野彩券行」。這是第5屆威力彩至今最高頭獎金額，也是威力彩上市以來歷史第6高的單注頭獎紀錄。另貳獎7注中獎，各分得585萬1027元，一度以為是頭獎幸運得主「第二區包牌」，但「金發野彩券行」其實只開出2注貳獎。

根據最新派彩結果，頭獎由一注獨得20億728萬8888元，貳獎則有7注中獎，每注分得585萬1027元。由於貳獎剛好為7注中獎，外界一度猜測頭獎得主可能採用了「第二區包牌」策略，一次將頭獎和貳獎全數贏回。然而，經台灣彩券公司查詢後發現，開出頭獎的「金發野彩券行」僅售出2注貳獎，排除了包牌的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次頭獎不僅讓幸運得主一夜之間成為億萬富翁，也讓「金發野彩券行」成為焦點。彩券行業者方小姐表示，自從消息傳開後，店內電話接不停，許多民眾紛紛詢問是否為中獎者，讓她感到既驚喜又無奈。她坦言，雖然店內開出頭獎，但並不清楚得主身份，只能祝福這位幸運兒。

威力彩頭獎自去年底以來已連續33期槓龜，此次終於開出，不僅讓彩迷們興奮不已，也再次掀起彩券購買熱潮。值得一提的是，此次20.07億元的頭獎金額，在威力彩歷史排行榜上位居第6，僅次於2015年台中市霧峰區開出的30.03億元、台北市士林區的28.73億元、新北市三峽區的27億元、桃園市的23.62億元以及台南市的20.47億元。

延伸閱讀
23歲女研究生砸9萬元相親　對象超雷！40歲肥男講話噴口水
逼男友體驗分娩3小時…他痛到「腸壞死」只能切了　奇葩女婚事告吹慘挨告
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最後一戰！　解密還沒出賽的王牌「莊陳仲敖」
「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據
快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！大批警消衝現場
京華城案首批4確定被告！朱亞虎2人緩起訴　應曉薇男友、助理不
港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子驚人背景曝
快訊／興富發吊臂砸中捷害1死15傷　2工人過失致死罪獲緩刑3
中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤出爐
傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃
曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！
快訊／「跟我很爽」慘遭電擊制伏　淫狼NONO第7度現身士院開
台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

「反指標國師」出招了！玄學對付西班牙　4萬人爆笑：謝謝Josh

港媒曝台速食店不雅片瘋傳！　短裙女子當眾露下體...驚人背景曝

威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

機捷工程車凌晨吊掛車輪偏移軌道　4列車延誤+380旅客受影響

達美樂看板「BG」被喊帶衰中華隊！小編偷改「骰到6」　球迷狂讚

曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

「反指標國師」出招了！玄學對付西班牙　4萬人爆笑：謝謝Josh

港媒曝台速食店不雅片瘋傳！　短裙女子當眾露下體...驚人背景曝

威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

機捷工程車凌晨吊掛車輪偏移軌道　4列車延誤+380旅客受影響

達美樂看板「BG」被喊帶衰中華隊！小編偷改「骰到6」　球迷狂讚

曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

直擊／國民黨動員杯葛卓揆施政報告　韓國瑜聲聲喚後「7分鐘散場」

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙　15位投手皆可上

刁難光電業者索賄560萬　前台西鄉長林芬瑩夫妻二審維持重判

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

馬自達「大改款Mazda2」傳10月亮相！導入輕油電、可望增電動車

董座施崇棠親赴GTC 2025！　華碩AI POD伺服器解決方案三月出貨

Lisa創K-POP首例！　「登奧斯卡表演」合作2世界大咖

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

生活熱門新聞

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

明轉雨！　 鋒面報到時間曝

陳妍希8歲兒被爆從「北京國際學校」轉學　學費破百萬

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

即／6縣市低溫特報！清晨急凍跌破10度

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

曹興誠的1500萬捐款　旅美教授公開清大過往說法

台灣ICU病床人口比世界第一　醫曝關鍵主因

球迷敲碗換「骰到6」LOGO　達美樂神回應

曹興誠「下棋捐1500萬」　照片曝光

台西戰「先發莊陳仲敖是誰？」　最殺球種曝

更多熱門

相關新聞

即／汐止社區停車場火燒車　警消40人趕赴搶救

即／汐止社區停車場火燒車　警消40人趕赴搶救

今天凌晨5時33分新北市汐止區忠孝路傳出火警！警消獲報現場為12層樓高建物，社區地下停車場B1發生車輛起火冒煙，新北市消防局獲報出動第六大隊、社后、汐止、橫科、秀峰、深坑、安和、慈福，共19車40人到場灌救，所幸經消防人員到場灌救並緊急排煙，火勢在5時56分控制並在6時27分左右撲滅。

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／威力彩20億開獎　財富自由看今晚

即／威力彩20億開獎　財富自由看今晚

關鍵字：

威力彩彩券頭獎新北金發

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面