威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

▲威力彩連續33期槓龜，累積頭獎上看20億元。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

台灣彩券公司於24日晚間開出第114000016期威力彩，頭獎金額高達20.07億元，由一名幸運得主一注獨得，獎落新北市樹林區中山路1段73之1號的「金發野彩券行」。這是第5屆威力彩至今最高頭獎金額，也是威力彩上市以來歷史第6高的單注頭獎紀錄。另貳獎7注中獎，各分得585萬1027元，一度以為是頭獎幸運得主「第二區包牌」，但「金發野彩券行」其實只開出2注貳獎。

根據最新派彩結果，頭獎由一注獨得20億728萬8888元，貳獎則有7注中獎，每注分得585萬1027元。由於貳獎剛好為7注中獎，外界一度猜測頭獎得主可能採用了「第二區包牌」策略，一次將頭獎和貳獎全數贏回。然而，經台灣彩券公司查詢後發現，開出頭獎的「金發野彩券行」僅售出2注貳獎，排除了包牌的可能性。

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此次頭獎不僅讓幸運得主一夜之間成為億萬富翁，也讓「金發野彩券行」成為焦點。彩券行業者方小姐表示，自從消息傳開後，店內電話接不停，許多民眾紛紛詢問是否為中獎者，讓她感到既驚喜又無奈。她坦言，雖然店內開出頭獎，但並不清楚得主身份，只能祝福這位幸運兒。

威力彩頭獎自去年底以來已連續33期槓龜，此次終於開出，不僅讓彩迷們興奮不已，也再次掀起彩券購買熱潮。值得一提的是，此次20.07億元的頭獎金額，在威力彩歷史排行榜上位居第6，僅次於2015年台中市霧峰區開出的30.03億元、台北市士林區的28.73億元、新北市三峽區的27億元、桃園市的23.62億元以及台南市的20.47億元。

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