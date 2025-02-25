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「龍海同記」兄弟檔走私蘇丹紅辣椒粉遭訴　家族企業拍賣抵債

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄「龍海同記」被查扣的器材設備將被拍賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄「龍海同記」負責人李彥廷（47歲）與在大陸經商哥哥李士銘涉嫌從前年開始，將101公噸含有蘇丹紅的辣椒粉進口至台灣，不法獲利超過4000萬，而衛生局也開罰8172萬元，李彥廷去年遭高雄地檢署起訴，而李士銘因未到案被通緝，而李家近40年的家族企業也幾近瓦解，廠房和機具都被查扣，行政執行署將於3月5日拍賣設備以抵債。

李彥廷是台灣「龍海同記」公司的負責人，並在大陸經營同名公司，哥哥李士銘則擔任大陸公司的監事，負責大陸的生產及銷售業務，李家的食品加工業最早在40年前由李父經營，後來事業交棒給李彥廷兄弟，年營業額估計超過上億元。

▲▼李彥廷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲「龍海同記」負責人李彥廷因進口含蘇丹紅辣椒粉遭起訴。（圖／記者吳世龍攝）

檢調查出，自前年2月起，李彥廷陸續以親友名義成立的津棧、廣元等兩家公司進口含蘇丹紅的辣椒粉，先運至香港再轉運至台灣，並故意更改出貨商為香港公司，挑選合格辣椒粉送驗，甚至更換樣品，以抽驗漏洞讓約101公噸的違規辣椒粉流入消費者市場。

雄檢偵辦期間，李彥廷一度獲法院交保，但他隨即與妻子「離婚」，並解掉銀行2800多萬元的定存，其中2160萬元藏在「前妻」住處的天花板，部分款項藏在女醫師密友的保時捷名車上，雄檢緊急查封其名下資產，包含住處搜出的現金、女醫師密友宿舍扣得的保時捷名車等，合計扣得1億3480萬元資產。

▲▼津棧,蘇丹紅,李彥廷，檢方於李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警在李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而李彥廷名下公司違反食安法部分，已被高雄市衛生局多次開罰，罰金總計達8172萬元。檢調統計，李彥廷近年靠進口蘇丹紅辣椒粉的不法所得高達近4000萬元，已向法院聲請沒收，其涉嫌進口的6家公司，另建請法院各科2億元罰金，合計12億元。

至於行政罰部分，高雄市衛生局已移送行政執行署高雄分署執行，該署受理後執行764萬元，目前受償134萬元後，仍欠4657萬元需要清償，高雄分署將查扣海順國際廠房的粉體混合機、包裝機、堆高升降機及空調機等機具、設備共30件，訂於3月5日下午2點45分執行拍賣，拍賣所得將用來償還所欠罰單，至於其他欠款則陸續移送執行中。

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