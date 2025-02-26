莽男2度裝GPS跟監前女友　放520元紅包求復合下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）想與前女友A復合，竟在5個月之內頻繁騷擾對方，包含2度在機車偷裝GPS、塞520元紅包、在住處附近徘徊等等，結果不僅沒能復合成功，反而因此挨告。新竹地院法官日前審理此案，並依無故竊錄他人非公開活動罪，判處阿哲拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

▲阿哲在A女的機車裝設GPS。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲與A女原本是男女朋友，後來因故分手，他想要復合，竟在分手後5個月之內，透過撥打電話、在住處附近徘徊、前往工作地點堵人、拜託他人傳話、在機車放置餐點及紅包等手段，意圖與A女攀談。

更誇張的是，阿哲為了掌握A女的行蹤，甚至2度將GPS偷偷裝在A女的機車上。後來A女發現機車遭人安裝GPS發報器，接著又發現2個分別裝著520元、100元的紅包，嚇得趕忙報警處理。

阿哲到案之後，對於上述行為均坦承不諱。新竹地院法官認為，阿哲未以理性方式解決男女情感問題，反而加裝GPS發報器跟蹤騷擾A女，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與A女達成調解或取得諒解，最終依無故竊錄他人非公開活動罪，判處他拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。