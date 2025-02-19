違停被拖吊　駕駛肉身撞警嗆：可憐當人家的狗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年4月間看見警員、拖吊車司機等人正在拖吊違停車輛，一氣之下竟上前用身體衝撞警員，並嗆聲「可憐欸，當人家的狗」，因而挨告。新竹地院法官日前審理此案，考量到阿強已經與警員達成和解並給付完畢，最終依妨害公務執行罪判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲阿強看到車子被拖吊，竟當場衝撞警員，還出言辱罵。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年4月間在新竹市某路段看見警員、拖吊車司機等人正在進行違停車輛拖吊業務，他一氣之下竟上前用自己的身體衝撞警員，導致警員重心不穩跌倒受傷，接著，他又當場辱罵警員，「X的，為了那一點錢是怎樣，錢拿來現在給他啦，可憐欸，當人家的狗」，因而挨告。

新竹地院法官認為，阿強涉嫌侮辱、妨害警員執行勤務，公然挑戰公權力，藐視國家法秩序的規範，對公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成相當程度的負面影響，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚佳，因此依妨害公務執行罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

緩刑的部分，法官表示，阿強是因為一時失慮而觸法，事後已與警員達成和解並給付完畢，相信他經過這次的偵審程序，應當能夠知道警惕，不會再犯，於是依刑法第74條第1項第1款之規定，予以宣告緩刑2年，希望他能改過自新，全案仍可上訴。