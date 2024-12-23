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MSI電競掌機 Claw 8 AI+開放預購　全新升級人體工學打造精準體驗

記者蘇晟彥／綜合報導

微星科技（MSI） 23日宣布，全新升級的MSI Claw 8 AI+電競掌機即日起開放預購，搭載Intel® Core™ Ultra 7 處理器（系列2）的MSI Claw 8 AI+電競掌機，將結合卓越效能與優異能耗，AI人工智慧驅動下，以8吋大螢幕的電競掌機將為玩家帶來令人驚嘆的視覺效果。

▲▼ 微星 Claw 8 。（圖／微星提供）

全新升級的人體工學設計　打造完美精準操控體驗
 Claw 8 AI+的設計靈感來自於沙漠中的風蝕岩，象徵遊戲變革的力量，同時也保留了品牌獨特的外觀配置。以人體工學精心打造的外型能自然貼合手部輪廓，不論手掌大小都能擁有舒適、直觀且精準的操控體驗。Claw 8 AI+的機身內部組件重量分布均衡，玩家能輕鬆長時間握持與操作。

此外，全新升級設計的搖桿、LB/RB肩鍵、方向鍵與霍爾效應觸發器，為玩家帶來更順暢舒適的操作體驗，按鍵觸發更精準可靠，同時也更加耐用。

優越效能與長效續航力的完美結合
 MSI Claw 8 AI+搭載Cooler Boost HyperFlow創新的內流式散熱技術，採用雙風扇與雙散熱導管設計，內流式散熱能將氣流重新導向以確保所有內部組件維持酷冷，提供玩家長時間且穩定的遊戲體驗。透過最新Intel Core Ultra處理器與Intel XeSS技術加持，MSI Claw 8 AI+這款旗艦級的電競掌機能支援遊玩超過150款3A遊戲大作，讓玩家享受優異的遊戲體驗。全新世代的Intel® Core™ Ultra 7 處理器(系列2)提供優化能源效率，Claw 8 AI+能在17W的低功耗運作下大幅延長電池續航力，同時效能表現依舊亮眼。相較於市場上相同功耗的同級競品，Claw 8 AI+的最高FPS能帶來113%的顯著提升，平均FPS則提高多達20%。Claw 8 AI+配置市面同級產品最大的80Whr電池，能提供不間斷的遊戲體驗。

Claw 8 AI+搭載全新升級的MSI Center M中控軟體，嶄新的介面設計更為直觀，使玩家操作過程更加明確、便捷。此外，Claw 8 AI+更配置兩個Thunderbolt 4連接埠，提供最全面的I/O連接性，只要接上外接螢幕與鍵盤，電競掌機瞬間化身為高效能的迷你電腦，讓Claw 8 AI+同時可作為具備Copilot+ 功能的完美AI mini PC，完美搭配玩家不同的使用情境需求。

▲▼ 微星 Claw 8 。（圖／微星提供）

MSI Claw 8 AI+電競掌機建議售價NT$30,900，即日起開放預購、2025/1/13正式開賣。即日起至2025/1/5首批下單預購的玩家即可享有優先取貨權，首批預購將於1/6起陸續發貨。此外，2024/12/23~2025/2/2 早鳥活動期間購買Claw 8 AI+，完成活動登錄即可獲得專屬收納包(市價NT$1,890)。
 

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