土地公、濟公誕辰要來了！「龍抬頭」3生肖越拜越旺

▲農曆二月初二龍抬頭。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今年的龍抬頭（農曆二月二日）是國曆3月1日，同時也是土地公與濟公禪師的誕辰。古代這一天稱為春耕節、農事節、青龍節、春龍節等，是民間傳統節日。命理師柯柏成分享，這一天去理髮可帶來好運。清水孟國際塔羅小孟老師則透露，3生肖若去祭拜，將得到神明加持。

命理師柯柏成表示，古人認為是龍掌管著降雲雨，降雨就決定著農耕是否豐收，標示著陽氣生發、雨水增多、萬物生機盎然，自古以來人們亦將龍抬頭日作為一個祈求風調雨順、驅邪攘災、納祥轉運的日子。

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柯柏成指出，如果初二十六都有拜土地公習慣的商家，這一天因為是福德正神的千秋聖誕，可以祈求新的一年生意興隆，去年有介紹過的引錢龍，今年還可以繼續照著做，將祭拜土地公時的供品，多供瓶水，這瓶飲用水要用塑膠以外材質的容器裝著，玻璃或不銹鋼都可以，供奉完這瓶水要誦持「大悲咒」；若家中有久病不癒的家人，可以持誦《藥師琉璃光灌頂真言》21遍，這瓶水可以加入家中的熱水瓶就完成了引錢龍。

柯柏成也提到，這一天去理髮還可以帶來好運，使人鴻運當頭、福星高照，因此民俗上都說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。

清水孟國際塔羅小孟老師也分享，3月1日土地公與濟公師父生日，3生肖若去祭拜，將得到神明加持，越拜越旺。

第3名：生肖狗

屬狗的人祭拜完土地公和濟公禪師後會更有靈感，不論是正財或是偏財運都會有所提升，事業上只要積極努力，就能夠有機會拿到一筆可觀的獎金，如果手上有閒錢，不妨趁現在股市比較震盪的時候小試手氣，說不定有機會會有額外的財富收入。

第2名：生肖猴

屬猴的人在這段時間好奇心比較強，祭拜土地公或濟公禪師後，或許在學習方面會有比較好的成就，由此發展出一些屬於自己的興趣，未來可以做一些副業。多一份新的收入；偏財方面，可以嘗試刮刮樂或統一發票，說不定會有意外之財。

第1名：生肖羊

屬羊的人拜完土地公或濟公禪師後，有機會得到神明的加持，因為你天生做事敢衝敢拚，不畏懼任何困難和挑戰，面對事情不僅相當有主張，也能按照個人想法去進行，整個人顯得格外有自信；此外，你出眾的領導魅力，能帶來財務上的收益，業績將蒸蒸日上，想要爭取升官加薪的人，此時也是個好機會。

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