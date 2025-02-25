吳春城辭立委綠仍要廢止壯促法　陳培瑜喊「回到正途」

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委吳春城上任後不斷喊出「壯世代」，並力推《壯世代政策與產業發展促進法》，但是卻被發現早已將「壯世代」三字註冊商標，疑似涉嫌圖利，引發爭議。吳春城25日於立法院會質詢時表示辭去立委職務，不過，綠營提案廢止壯促法仍在中午的程序委員中順利排入下次院會議程。民進黨團書記長陳培瑜說明，壯促法還在，它的影響不會消失，吳春城只是個人離開國會，還是可以在外面繼續賺錢，所以壯促法還是有廢止的需要。

吳春城捲入「壯世代」爭議，儘管已放棄「壯世代」商標，但仍遭北檢分他字案偵辦是否涉及圖利等罪，由於壯促法已次於去年底三讀通過，吳春城認為，「自己來立法院任務完成了，哈雷路亞」，正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

民進黨立委郭國文表示，沒了公職，還是可以繼續投標政府標案了，吳春城請辭了，改變不了民進黨廢止「壯世代法案」的決心，「一個為吳春城精心打造的專法，現在不廢，難道要等吳春城賺四代後再廢？」

率先喊出要提案廢止的陳培瑜也贊同指出，今天程序委員會非常開心看到藍白没有用過往的方法阻礙法案的進行，順利排入院會，希望後續能排審。

▲民進黨團書記長陳培瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

陳培瑜說，現在只是吳春城個人離開國會，但是不要忘了他的家族企業，他的協會都還在，如果壯促法也還在那，所有部會之前受到干擾的部分後續也都還會在，那還有標案、研究案相關都要進行，吳春城是不是可以在外面繼續賺錢？答案當然是，所以還是要回到正途，廢止壯促法。