朱立倫要不分區「別鬧事」在講誰？　翁曉玲：他很支持委員提案

▲翁曉玲經常語出驚人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日舉行立法實務研討會時，國民黨主席朱立倫在閉門會議中意有所指表示，罷免戰開打，每名區域立委壓力都很大，提醒某些不分區立委「勿鬧事」，讓民進黨有見縫插針的機會，外界解讀朱立倫此番言論是在暗指不分區藍委翁曉玲。翁曉玲今（25日）表示，朱立倫只是提醒大家提法案時、對外都要注意言行，「主席向來很支持我們每個委員的提案」。

爭議連連的翁曉玲本會期預計提案再修《選罷法》，規範就職未滿一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則，盼藉此避免罷免機制成為政治工具，卻被朱立倫切割，「對於個別立委的提案，只要未經黨團、智庫討論，都不是黨中央與黨團的意見。」朱立倫昨日又強調，每個區域藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」。

翁曉玲今日上午受訪時回應，因為民進黨發起的大罷免，已經危害國家，害立委無法專心問政，因此全部藍委都在反制；至於過去提的法案較容易被民進黨操作，是否認為朱立倫是在劍指自己？翁曉玲說，國民黨不分區有13位，朱立倫只是提醒大家提法案時、對外都要注意言行，他向來很支持我們每個委員的提案。

至於新會期還會提什麼新法案，翁曉玲則快步離去不願回覆。

