傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃

記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指出，國軍部隊編現比拉警報，國防部在總統府「大軍談」中曾提出女性服義務役，但尚未進入修法階段，總統賴清德則未做出裁示。對相關傳言，國防部予以否認。國防部進一步澄清，關於「向總統軍談提報」的說法並不屬實。對此，國防部發言人孫立方今（25日）受訪時表示，並非事實，女性服役這個議題，還有很多討論的空間，目前並沒有這樣的規劃。

▲女性服義務役議題討論多年。（圖／ETtoday資料照）



媒體報導指出，國防部曾在總統府的「大軍談」會議中提出女性服義務役的構想，但該議題尚未進入修法階段，總統賴清德則未對此做出任何裁示。國防部進一步澄清，關於「向總統軍談提報」的說法並不屬實。

對於有媒體以「徵召女性服義務役 國防部證實」為題報導，孫立方今受訪時表示，這部分有兩點必須澄清，第一、媒體報導所謂的總統在大軍談裡面有聽取國防部提報，所謂女性人力服義務役，並非事實，我們在對外說明裡面也做了澄清。

孫立方指出，目前在國防部的整體的國軍人力運用裡面，女性人力運用其實也提供了非常多的管道，目前在國軍的整體人力裡面，女性大概占接近13%的比例，不管是志願役的軍官、士官或是士兵，職涯規劃都是非常完整，至於說女性服役這個議題，這還有很多討論的空間，目前並沒有這樣的規劃。

