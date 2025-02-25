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沒錢還想騎重機！男闖高雄改裝廠拆零件　東拼西湊摸黑運回屏東

▲屏東余姓男子深夜闖高雄重機改裝廠偷零件、重機。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲屏東余姓男子深夜闖高雄重機改裝廠偷零件、重機。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市橋頭區一家重機改裝廠發生竊案，一名林姓男子將重機放在車行寄賣，不料卻被竊賊光顧，愛車不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊賊半夜上門，到處拔零件、車牌組裝，並繞小路一度騎回屏東，鎖定為同樣從事機車改裝的余姓男子，登門查訪後人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌送辦。

岡山分局甲圍派出所於16晚間獲報，一名林姓男子表示，他去年9月將一部大型重機放在李姓男子經營的改裝廠寄賣，近期聽說改裝廠疑似遭竊，便前往察看，沒想到發現自己的愛車竟遭竊。

李姓老闆也表示，除了林姓車友外，另還有一部大型重機、車牌，還有他自己的排氣管也都不翼而飛。

▲屏東余姓男子深夜闖高雄重機改裝廠偷零件、重機。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓老闆的重機排氣管被拔走，另還有3塊車牌也失竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現竊嫌騎乘機車，連日於深夜時段上門，並專挑大型重機車下手，不僅竊走小零件，還有排氣管進行改裝，為躲避查緝，還順手摸走數塊車牌，七拼八湊將零件組裝後，繞小路想辦法運回屏東。

經掌握事證，警方鎖定一名在屏東從事機車改裝的余姓男子涉有重嫌，並於屏東東港、萬丹、高雄橋頭等地尋獲2部失竊重機、3塊車牌、1支排氣管等零件。

余姓男子見警方上門，還表示不知情，不過員警發現他機車所掛的車牌與車身顏色不符，確認是一部贓車。余姓男子無法狡辯，承認喜歡改裝大型重機，但沒錢又想騎重機，只能偷偷去偷車友的零件。警方依法將他帶回偵辦，訊後依竊盜罪嫌法辦，

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