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台南學甲區汽機車車禍　女子3人受傷送醫

▲台南市學甲區華宗路24日中午發生1起汽機車車禍事故，女駕駛受困車內，消防人員搶救小客車69歲女駕駛脫困，並將陳女等3人送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學甲區華宗路24日中午發生1起汽機車車禍事故，女駕駛受困車內，消防人員搶救小客車69歲女駕駛脫困，並將陳女等3人送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區華宗路24日中午12時56分許發生1起汽機車車禍事故，女駕駛受困車內，台南市消防局據報派員前往援，消防人員搶救小客車69歲女駕駛脫困，並將陳女等3人送醫，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於24日中午12時56分許據報台南市學甲區華宗路有車禍事故，馬上出動消防局學甲、北門、將軍等消防分隊5車10人前往救援。消防人員到場發現係小客車與機車發生車禍，機車並被撞到民宅鐵門前。

▲台南市學甲區華宗路24日中午發生1起汽機車車禍事故，女駕駛受困車內，消防人員搶救小客車69歲女駕駛脫困，並將陳女等3人送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員搶救現場3名傷者，分別是24歲外籍女子，人意識清醒，由北門分隊救護車送往佳里奇美醫院；29歲陳姓女子，人意識清醒，由將軍分隊護車送往佳里奇美醫院；69歲自小客車駕駛人陳女，人意識清醒，學甲分隊護車送往麻豆新樓醫院。消防人員於下午1時22分許全部搶送醫完成，現場移交給台南市警學甲分局警方進一步釐清肇責中。

學甲警察分局交通組組長陳建宏指出，有關分局24日下午約1時許獲報，華宗路某民宅門口發生A2交通事故案，經瞭解為69歲之陳姓女司機駕駛自小客車，因不明原因撞擊路旁機車與電線桿，駕駛含車內乘客共3名送醫救治中，經查駕駛酒測值為0，學甲警分局呼籲駕駛朋友，行車應注意車前及自身精神狀況，以確保行車安全。

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