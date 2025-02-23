台東警社區防詐宣導巧遇洪都拉斯！即興演出情境劇逗樂鄉親

▲藝人洪都拉斯即興演出防詐情境劇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化民眾防詐意識及交通安全觀念，台東縣警察局關山分局錦安派出所副所長楊登基與警員洪于涵21日晚間7時，受邀至池上鄉萬安村社區晚會，以生動案例搭配「打詐儀錶板」數據分析，向民眾宣講最新詐騙手法及交通安全守則。活動中更巧遇知名藝人洪都拉斯與外景節目團隊，雙方即席合作登臺，透過警民互動與藝人影響力，呼籲大家務必小心詐騙，以守護財產安全。



錦安派出所此次宣講，特別運用「打詐儀錶板」大型QR-Code手舉牌，請民眾以手機掃碼，以便於說明解析近期高發的「假投資」、「假交友」及「解除分期付款」等高發詐騙手法，並以實際案例說明詐團如何利用民眾心理弱點行騙。

警方強調：「詐騙話術不斷翻新，但核心都是誘導匯款或個資，遇可疑情況務必冷靜查證。」警員洪于涵則透過交通安全手舉牌，提醒長者夜間外出穿戴反光配件，並呼籲酒後切勿駕車。

該活動進行時出現亮點，正在錄製外景節目的藝人洪都拉斯與團隊驚喜現身。身為長期關注社會議題的公眾人物，洪都拉斯主動響應宣講活動，與警方同臺示範接聽詐騙電話的情境劇，幽默演繹接到詐騙電話時「一聽可疑立即掛斷、二查官方管道確認」的應對技巧，雖是即興演出，但也是妙語如珠、趣味橫生，逗得鄉親們笑開懷。

他更以自身經驗呼籲：「詐騙可能發生在任何人身上，連藝人也常收到投資詐騙訊息！大家要多關心家中長輩，遇到問題直接打165或到派出所問警察最安心！」。

關山警察分局表示，各分駐所將持續運用轄內機關、學校、社區及部落辦理各項活動時機，主動或受邀前往實施交安及防詐等宣講，期達暮鼓晨鐘之效，讓大家都能成為交通達人及詐騙絕緣體。且此次宣講活動，巧遇藝人宏都拉斯等人，意外促成警察與藝能界的合作，不僅讓反詐宣講增添親和力，更展現公眾人物善用影響力的社會責任，更獲得鄉親的一致肯定與讚聲。