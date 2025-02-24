14年A千萬！挪用客戶保費炒股遇股災　女保險員崩潰：老天懲罰我

▲國泰人壽業務員詐騙千萬，偽造文書長達14年。（示意圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

國泰人壽保險洪姓女業務員，利用職務之便，長達14年偽造鄭姓保戶的簽名與文件，擅自變更保單內容、辦理解約，並竊取保戶網銀帳號，非法轉帳侵占保單款項，總計詐騙金額高達1762萬元。其中743萬3,000元仍未歸還。士林地檢署偵結，依偽造文書、詐欺及非法使用電腦變更財產權紀錄等罪提起公訴。

起訴指出，洪女自2005年6月至2019年3月擔任國泰人壽保險業務員，與鄭姓受害人為同學關係，長年建立信任。她假借協助換匯為由，取得鄭女的國泰世華銀行網路銀行帳號與密碼，隨後偽造保單內容變更申請書、解約申請書等文件，並向國泰人壽提交，擅自辦理投保、保額變更與解約，將款項轉入自己控制的帳戶。

離譜的是，洪女以類似手法偽造多份文件，導致鄭女名下的保險契約遭到變更或解約，保費款項遭侵占。經查證，洪女共偽造文書78次，非法使用電腦變更財產權紀錄21次，詐得金額高達1762萬元，其中743萬3,000元尚未歸還。

國泰人壽進行內部調查，發現洪女長期違規操作，並向上檢舉。檢方調查時，根據洪與鄭的LINE對話發現，2020年7月21日，洪女曾對鄭女說「還會拿轉帳申請書請妳蓋章」，10月16日又稱「是申請書，妳簽名就可以了」，顯示她曾要求鄭女簽署文件，但這些對話也間接證明，鄭女並未授權洪女私自偽造簽名。

然而，2020年10月16日，鄭女至國泰人壽查證並質疑洪女，洪女坦承挪用資金，用於投資股票、繳納保費及投保新保單。洪女辯稱：「我發現我變成妳了，之後不好的念頭才產生…本來所有的錢都還在股票，但3月的股災讓一夕之間全損失…感覺老天在懲罰我不該拿別人的錢來投資…」這段話顯示她自知挪用資金不當，甚至在股市虧損後，才意識到自己錯了。(台股2020年3月間，因新冠肺炎（COVID-19）大跳水，一度下探到8523點，失守10年線）

檢方偵結依偽造文書、詐欺、非法使用電腦設備製作不實財產權紀錄等罪嫌，依法提起公訴，並請求沒收不法所得或追徵其價額。