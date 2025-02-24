　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿寵物店當掩護！台南犯罪集團吸收少年討債販毒　12人被逮

記者林東良／台南報導

台南市警局破獲以31歲陳姓男子為首的犯罪集團，該集團以1家寵物店為主要據點，從事詐騙、暴力討債及販毒等犯罪，經警方長期跟監蒐證，一舉拘捕陳男等12名人到案，瓦解犯罪集團勢力據點。

▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方破獲以陳男為首的犯罪集團，該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊指出，以陳男為首之犯罪集團，從事詐欺、販毒等犯罪，警方將該集團列為打擊首要目標，經多次執行檢肅查緝後，該集團行事轉趨低調，為降低被警方鎖定查緝，經營模式改於各地區以宮廟、寵物店、洗車場等招牌為幌子，實際則為組織之犯罪據點，且陳男有意要將組織規模發展擴及全台，對治安危害甚大。

▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊接獲情資，調查發現以陳男為首之犯罪集團會鎖定招募觸法刑責較輕、缺乏原生家庭妥善照顧之17歲左右之少年，誘導其將集團作為心理家庭之替代，趁其心智尚未成熟、敢打敢拚及不考慮後果的特性，將觸手伸入校園招募。案經專案小組長期埋伏、跟監蒐證後，發現該犯罪集團以經營寵物店為幌子，多方招募成員從事暴力討債，陳嫌甚至親率旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力償還債務的3名被害人至據點毆打成傷，逼迫簽具本票等暴力行為，手段兇殘、目無法紀。

▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊統合少年警察隊、第一、第四、第六及永康分局等單位，共組專案小組，報請台南地檢署董詠勝檢察官指揮偵辦，並向台南地檢署、台南地院少年法庭，聲請拘票、搜索票、同行書等，於2月5日出動約60餘名警力，兵分13處，同步展開查緝收網行動，破獲該犯罪集團多處據點，查獲陳嫌等9名犯嫌，3名少年犯嫌，並查扣毒品咖啡包51包、毒品愷他命8包，字畫2幅、幫派口號布條數面及教戰守則、束帶1包，球棒1支、小斧頭1把、西瓜刀1把、砍刀1把、小尖刀1把等證物，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例移送台南地檢署及台南地院少法年庭偵辦。

▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警方破獲以陳姓男子為首的犯罪集團，緝獲共12人，查出該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒、詐欺等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊大隊長李宏倫表示，警方打擊犯罪集團的決心從不間斷，並積極查緝詐欺、毒品、槍械等各類犯罪，以淨化治安，同時呼籲青少年勿加入犯罪集團，成為被利用之棋子，更勿以身試法，誤入歧途，家長若發現子女有可疑或不法之情事，請立即向警察機關報案，共同守護校園安全，淨化社會治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁
90歲父車禍亡！議員淚崩　告假醫院4小時陪父回家
中華隊剩3人沒亮相　最終戰待命登板
一上班「接2、30床病患」！急診醫嘆：急診環境很危險
陳佩琪批「奔喪不能指定時間」　北所2點回應：尚未收到申請
川普提5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈：不讓10代烏克蘭
中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁

台灣燈會結束柴柴還在亂逛　掃晶片找到飼主領回

台南男疑疲勞駕駛追撞前車　挨撞駕駛乘客忍不住爆粗口

90歲父車禍亡！中市議員古秀英淚崩　告假醫院4小時陪父回家

新莊51歲女失蹤3日　排水溝涵洞被尋獲！她說沒帶手機難求救

追求不成竟殺人！行刑式槍殺關渡鹹粥闆娘　狠男重判20年定讞

陳佩琪批「奔喪不能指定時間」　北所2點回應：尚未收到申請

獨／賓士女開車門「肇事」閃人　特斯拉哨兵模式揪兇！

高雄鼓山驚現1米天坑　女駕駛沒注意輾過「車子下巴掉了」

山老鼠漏夜盜伐南投珍貴肖楠木　廂型車加裝吊掛機具

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁

台灣燈會結束柴柴還在亂逛　掃晶片找到飼主領回

台南男疑疲勞駕駛追撞前車　挨撞駕駛乘客忍不住爆粗口

90歲父車禍亡！中市議員古秀英淚崩　告假醫院4小時陪父回家

新莊51歲女失蹤3日　排水溝涵洞被尋獲！她說沒帶手機難求救

追求不成竟殺人！行刑式槍殺關渡鹹粥闆娘　狠男重判20年定讞

陳佩琪批「奔喪不能指定時間」　北所2點回應：尚未收到申請

獨／賓士女開車門「肇事」閃人　特斯拉哨兵模式揪兇！

高雄鼓山驚現1米天坑　女駕駛沒注意輾過「車子下巴掉了」

山老鼠漏夜盜伐南投珍貴肖楠木　廂型車加裝吊掛機具

藍拍板13項優先法案　還勞工七天假、普發現金、核電延役入列

勇士狂飆！迎來巴特勒後勝率83％　24分差轟垮獨行俠收3連勝

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

小優造謠「關鍵對話」曝光！　玥熹公開證據怒嗆：我不生事，但我也不怕事

《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

用跑步愛台南！　日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

跨縣市取經！花蓮青年發展諮詢委員參訪桃園　與在地創業家交流

快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁

台灣燈會結束柴柴還在亂逛　掃晶片找到飼主領回

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

詐團手法又翻新！刑事警察局示警

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

獨／國道罕見影片！「老鷹抓蛇」撞上轎車前擋

國道一號11車事故！連續3次追撞

即／猛轟10多槍！台中男逃13hrs雲林落網

人行道停車新規　基隆警3 ／ 1加強取締

獨／台中10多聲槍響！女住戶窗台被轟成馬蜂窩

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

小六生持刀追同學　家長控校方吃案

宜蘭法鬥犬遭灌毒　惡男竟稱看不順眼

無照少年肇逃撞3車　5人受傷自己也進ICU

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

更多熱門

相關新聞

盧秀燕訪日！「一天一蛋」為台中大巨蛋取經

盧秀燕訪日！「一天一蛋」為台中大巨蛋取經

台中市長盧秀燕今(24日)率團出訪日本，進行「城市外交」，盧秀燕一早抵達桃園機場，出行前接受媒體聯訪，表示台中大巨蛋正在興建中，日本的大巨蛋很有名、且成熟，光是有名的巨蛋就超過6個，此行選擇4個巨蛋，「一天一蛋」參訪取經，返回台中後，將會加速台中大巨蛋的興建。

19歲徐翔聖改寫隊史最年輕　不甘心盼化為未來動力

19歲徐翔聖改寫隊史最年輕　不甘心盼化為未來動力

徐若熙飆速158對戰西班牙沒問題

徐若熙飆速158對戰西班牙沒問題

曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！

曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

關鍵字：

幫派寵物店暴力討債販毒詐欺影音

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

玥熹聽小優錄音檔氣炸「我就是這樣被情勒」

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

名醫江坤俊「真的很對不起」　

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面