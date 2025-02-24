拿寵物店當掩護！台南犯罪集團吸收少年討債販毒　12人被逮

記者林東良／台南報導

台南市警局破獲以31歲陳姓男子為首的犯罪集團，該集團以1家寵物店為主要據點，從事詐騙、暴力討債及販毒等犯罪，經警方長期跟監蒐證，一舉拘捕陳男等12名人到案，瓦解犯罪集團勢力據點。

▲台南市警方破獲以陳男為首的犯罪集團，該集團以經營寵物店為幌，從事暴力討債、販毒等犯罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊指出，以陳男為首之犯罪集團，從事詐欺、販毒等犯罪，警方將該集團列為打擊首要目標，經多次執行檢肅查緝後，該集團行事轉趨低調，為降低被警方鎖定查緝，經營模式改於各地區以宮廟、寵物店、洗車場等招牌為幌子，實際則為組織之犯罪據點，且陳男有意要將組織規模發展擴及全台，對治安危害甚大。

刑警大隊接獲情資，調查發現以陳男為首之犯罪集團會鎖定招募觸法刑責較輕、缺乏原生家庭妥善照顧之17歲左右之少年，誘導其將集團作為心理家庭之替代，趁其心智尚未成熟、敢打敢拚及不考慮後果的特性，將觸手伸入校園招募。案經專案小組長期埋伏、跟監蒐證後，發現該犯罪集團以經營寵物店為幌子，多方招募成員從事暴力討債，陳嫌甚至親率旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力償還債務的3名被害人至據點毆打成傷，逼迫簽具本票等暴力行為，手段兇殘、目無法紀。

刑警大隊統合少年警察隊、第一、第四、第六及永康分局等單位，共組專案小組，報請台南地檢署董詠勝檢察官指揮偵辦，並向台南地檢署、台南地院少年法庭，聲請拘票、搜索票、同行書等，於2月5日出動約60餘名警力，兵分13處，同步展開查緝收網行動，破獲該犯罪集團多處據點，查獲陳嫌等9名犯嫌，3名少年犯嫌，並查扣毒品咖啡包51包、毒品愷他命8包，字畫2幅、幫派口號布條數面及教戰守則、束帶1包，球棒1支、小斧頭1把、西瓜刀1把、砍刀1把、小尖刀1把等證物，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例移送台南地檢署及台南地院少法年庭偵辦。

刑警大隊大隊長李宏倫表示，警方打擊犯罪集團的決心從不間斷，並積極查緝詐欺、毒品、槍械等各類犯罪，以淨化治安，同時呼籲青少年勿加入犯罪集團，成為被利用之棋子，更勿以身試法，誤入歧途，家長若發現子女有可疑或不法之情事，請立即向警察機關報案，共同守護校園安全，淨化社會治安。