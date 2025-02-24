川普重強權與交易！　美媒分析：恐激勵中國更具侵略性

▲川普上任滿月，新政策強硬。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

華盛頓郵報今天分析，美國總統川普重返執政滿月，顛覆美國近百年來處理全球事務的方式，他的做法偏向強國主義，忽視傳統的多邊國際秩序，可能激勵中國等其他大國採取更具侵略性的行為。

華郵（The Washington Post）今天報導，川普（Donald Trump）正處理如何結束俄烏戰爭，他擁抱俄羅斯的強勢、錯誤指責烏克蘭啟動這場始於俄羅斯入侵的戰爭、汙辱美國的歐洲盟友，體現美國如何迅速改變在全球事務的角色。

報導訪問多名外交官與分析人士。他們認為，川普這樣做，等於將美國的影響力讓渡給俄羅斯，且這可能只是開始，因為其影響有可能促使中國等大國對鄰國採取更侵略性的立場，也與部分川普盟友主張美國應聚焦中國的外交政策方向相悖。

華郵指出，川普正拋棄二戰後阻止侵略者擴張的國際體系，轉而接受更古老的觀念，即允許軍事強權擴張勢力範圍、並支配鄰國。他的做法彷彿讓世界倒退至軍事強國建立帝國、向弱國索取貢品，並以脅迫擴張領土的時代。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）布魯塞爾辦公室主任巴爾福（Rosa Balfour）告訴華郵，川普的世界觀與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）非常契合，即「世界由不同的強權瓜分」。

報導也說，英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前處長楊格爾（Alex Younger）上週接受英國廣播公司（BBC）訪問時形容，在川普回鍋後的新時代，國際關係不再主要由規則和多邊機構決定，「而是由強人和交易所主導」。

根據報導，楊格爾在BBC的「新聞之夜」（Newsnight）受訪指出，這是川普的思維、也是普丁的思維，同時也是中國國家主席習近平的思維。

華郵報導，川普抨擊烏克蘭後，已迅速在具體作為展現他的態度。例如，七大工業國集團（G7）領袖預計在24日對俄烏戰爭3週年發表聲明，在草擬聲明時，美國拒絕稱俄羅斯為侵略者，而要求使用較為含糊其辭的措辭。

美國在聯合國也施壓歐盟及烏克蘭撤回一份預計24日表決的決議草案，因這個版本將俄烏戰爭稱為侵略，美國的對案以譴責俄烏衝突的生命損失為主。

華郵指出，許多歐洲國家對川普處理俄烏戰爭的方式感到困惑，尤其川普不認同烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）及取回被俄羅斯侵佔領土的立場。他們認為，川普一開始就拒絕這些可能性，將使烏克蘭失去談判的籌碼。

報導指出，川普與他的支持者則認為，美國過去處理外交政策時，都忽略美國的需求，美國應重新將自身利益放在國際事務中最重要的位置。

例如，川普的特別任務大使格瑞尼爾（Richard Grenell）日前在一場保守派行動大會上表示，在川普的領導下，美國處理國際事務不是著眼如何讓其他國家變得更好，而是讓美國更好、更強大、更繁榮。

此外，紐約時報（The New York Times）近日舉辦對談，俄裔美籍作家蓋森（Masha Gessen）指出，俄烏戰爭不僅關乎烏克蘭，普丁追求的是重回二戰後蘇聯與美英三國在雅爾達會議（Yalta Conference）劃分歐洲的時代，重建大國勢力範圍，奪回土地與權利。這也是他發動烏克蘭戰爭的目的。

蓋森指出，普丁與川普在12日通話90分鐘，從雙方發布的通話摘要及有「普丁大腦」之稱的俄羅斯民族主義者杜金（Alexander Dugin）的推文內容來看，普丁向川普提出的方案，即是坐下來談「劃分世界」。

專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）在同場論壇說，若俄羅斯在烏克蘭戰爭勝出，美國將面對在歐洲勢力增強的俄羅斯，這將削弱美國專注東亞的能力，並對中國產生激勵影響，中國會抓住機會處理台灣議題。