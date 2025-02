俄軍發動「史上最大規模」無人機攻擊！　澤倫斯基籲盟友團結

▲俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示,俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊,這是戰爭爆發以來規模最大的一次。他痛批,俄軍此舉是空中恐怖行動,並呼籲烏克蘭的國際盟友保持團結。

根據《路透社》報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在X發文表示,烏克蘭人民每天都在對抗空襲,「就在全面戰爭爆發三週年前夕,俄羅斯向烏克蘭發射了267架攻擊無人機,這是自伊朗製無人機開始襲擊烏克蘭城市和村莊以來,規模最大的一次攻擊。」

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX