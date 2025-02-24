俄軍發動「史上最大規模」無人機攻擊！　澤倫斯基籲盟友團結

▲俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊，這是戰爭爆發以來規模最大的一次。他痛批，俄軍此舉是空中恐怖行動，並呼籲烏克蘭的國際盟友保持團結。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發文表示，烏克蘭人民每天都在對抗空襲，「就在全面戰爭爆發三週年前夕，俄羅斯向烏克蘭發射了267架攻擊無人機，這是自伊朗製無人機開始襲擊烏克蘭城市和村莊以來，規模最大的一次攻擊。」

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2025

烏克蘭空軍發布聲明稱，當晚共擊落了138架無人機，另外119架則在電子戰干擾下從雷達上消失。此外，俄軍還發射了3枚彈道飛彈，導致烏克蘭5個地區出現破壞。

過去幾個月來，俄羅斯幾乎每天夜間都對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，試圖消耗烏克蘭的防空系統資源。澤倫斯基表示，僅在過去一週內，俄羅斯就對烏克蘭發射了近1150架攻擊無人機、超過1400枚制導炸彈以及35枚各類飛彈。

澤倫斯基對烏克蘭防空部隊的努力表達感謝，同時敦促西方盟國繼續支持烏克蘭，以確保公正且持久的和平，「這一切都取決於我們所有盟友的團結，我們需要全歐洲的力量、美國的力量，以及所有希望實現長久和平的人的力量。」