　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍發動「史上最大規模」無人機攻擊！　澤倫斯基籲盟友團結

▲▼俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊。（圖／路透）

▲俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，俄羅斯朝烏克蘭發動超過200架無人機襲擊，這是戰爭爆發以來規模最大的一次。他痛批，俄軍此舉是空中恐怖行動，並呼籲烏克蘭的國際盟友保持團結。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發文表示，烏克蘭人民每天都在對抗空襲，「就在全面戰爭爆發三週年前夕，俄羅斯向烏克蘭發射了267架攻擊無人機，這是自伊朗製無人機開始襲擊烏克蘭城市和村莊以來，規模最大的一次攻擊。」

烏克蘭空軍發布聲明稱，當晚共擊落了138架無人機，另外119架則在電子戰干擾下從雷達上消失。此外，俄軍還發射了3枚彈道飛彈，導致烏克蘭5個地區出現破壞。

過去幾個月來，俄羅斯幾乎每天夜間都對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，試圖消耗烏克蘭的防空系統資源。澤倫斯基表示，僅在過去一週內，俄羅斯就對烏克蘭發射了近1150架攻擊無人機、超過1400枚制導炸彈以及35枚各類飛彈。

澤倫斯基對烏克蘭防空部隊的努力表達感謝，同時敦促西方盟國繼續支持烏克蘭，以確保公正且持久的和平，「這一切都取決於我們所有盟友的團結，我們需要全歐洲的力量、美國的力量，以及所有希望實現長久和平的人的力量。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲無法參加父告別式？奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界
中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下
「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階
直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普重強權與交易！　美媒分析：恐激勵中國更具侵略性

普丁稱「正在達成戰爭目標」　美俄預計本周再會面

俄烏戰爭3年　烏克蘭人：台灣人為自由奮鬥激勵我們

俄軍發動「史上最大規模」無人機攻擊！　澤倫斯基籲盟友團結

美客機傳炸彈威脅！　義大利戰機「急升空護航」畫面曝光

馬斯克要求「回報工作進度」惹怒聯邦機構！　FBI局長：不用回信

任德國總理呼聲高　梅爾茨：歐洲防衛須不靠美國自主

德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

德國大選保守派勝出　川普發文讚：偉大的一天

梵蒂岡：教宗病情仍危急　但未再發生呼吸危機

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

川普重強權與交易！　美媒分析：恐激勵中國更具侵略性

普丁稱「正在達成戰爭目標」　美俄預計本周再會面

俄烏戰爭3年　烏克蘭人：台灣人為自由奮鬥激勵我們

俄軍發動「史上最大規模」無人機攻擊！　澤倫斯基籲盟友團結

美客機傳炸彈威脅！　義大利戰機「急升空護航」畫面曝光

馬斯克要求「回報工作進度」惹怒聯邦機構！　FBI局長：不用回信

任德國總理呼聲高　梅爾茨：歐洲防衛須不靠美國自主

德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

德國大選保守派勝出　川普發文讚：偉大的一天

梵蒂岡：教宗病情仍危急　但未再發生呼吸危機

撿屍爛醉女友人！她驚喊「不要」仍被硬上　渣男辯：是A片嬌喘聲

台中休旅車突左彎撞進檳榔攤！闆娘嚇壞急起身　駕駛稱閃機車

8成無病識感！醫警告「肌少症」5大徵兆：體重減輕小心了

川普重強權與交易！　美媒分析：恐激勵中國更具侵略性

再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

星巴克今「大杯以上買一送一」　續挺棒球集氣資格戰

柯文哲無法參加父告別式？奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

反骨狂出事　邰智源走鐘獎就神預言

國際熱門新聞

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

街友偷銀行卡刮中千萬　失主喊分一半

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

外星飛船墜毀義大利　教廷藏UFO紀錄

德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

德國大選保守派勝出　川普發文讚：偉大的一天

馬斯克要求回報工作進度　FBI局長：不用回

任德國總理呼聲高　梅爾茨：歐洲防衛須不靠美國自主

小樽、銀山溫泉外國客爆量　觀光公害難解

梵蒂岡：教宗病情仍危急　但未再發生呼吸危機

5台灣人獲救！　柬泰合作打擊詐騙據點

俄羅斯副外長：俄美周末進行部門主管級會談

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

更多熱門

相關新聞

俄羅斯副外長：俄美周末進行部門主管級會談

俄羅斯副外長：俄美周末進行部門主管級會談

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天表示，俄羅斯和美國團隊計劃於接下來這週就改善關係一事進行會談。烏克蘭戰爭導致俄、美陷入自從冷戰的深淵以來最惡劣雙邊關係。

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

川普收保護費　美烏礦產協議內容曝光

川普收保護費　美烏礦產協議內容曝光

英法領袖將訪美　遊說川普保障烏克蘭

英法領袖將訪美　遊說川普保障烏克蘭

川普發言人：俄烏戰爭有望「本周結束」

川普發言人：俄烏戰爭有望「本周結束」

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基無人機

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

玥熹聽小優錄音檔氣炸「我就是這樣被情勒」

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面