英法領導人將出訪美國　遊說川普保障烏克蘭

▲法國總統馬克宏（右）與英國首相施凱爾（左）將分別訪美，與川普討論烏克蘭議題。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭24日將滿3年，美國總統川普近日對烏克蘭採取強硬立場，採取新外交路線：倒向俄羅斯。路透報導，歐洲多國感到擔憂，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾將分別訪美，試圖說服川普別不惜代價與普丁倉促達成停火協議，讓歐洲參與其中，討論對烏克蘭的軍事保障。

馬克宏預計24日訪美，在出發之前透過社群媒體進行約1小時問答時提到，同意一項相當於烏克蘭投降的糟糕協議，將向中國、伊朗在內等美國敵人發出軟弱訊號，「我會告訴他（川普）：面對俄羅斯總統普丁你不能軟弱，這不是你，這並非你的本性，也不符合你的利益」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在27日赴美。他已警告，俄烏戰爭止戰不能是「普丁再次發動攻擊之前的暫時停頓」。

▲英法領導人各自訪美正值川普與烏克蘭總統澤倫斯基關係緊張之際。（圖／路透）

英法領導人各自訪美正值川普與烏克蘭總統澤倫斯基關係緊張之際，川普直指澤倫斯基是獨裁者，這讓烏克蘭的歐洲盟友心生警覺，且這些國家早已因為美國在貿易、外交甚至歐洲內政採取更侵略性的立場態度感到震驚。

巴黎美國大學國際關係教授高勒布（Philip Golub）指出，川普上任這幾周的快速行動以及其他美方官員的發言，對歐洲造成重大衝擊，馬克宏相信赴華府將能夠發揮歷史性作用，以確保歐洲能夠參與烏克蘭最終談判，但這次出訪是否能真正有所成就，那就是另外一回事了。

川普21日才點名馬克宏與施凱爾在烏克蘭止戰這方面沒做任何事情，在此之際，英法都想向川普表明，已經準備好承擔更大的歐洲安全責任。西方官員透露，英國與法國正在與盟友商定對烏克蘭的軍事保障方案，馬克宏與施凱爾將試著說服川普在停火協議之中提供美方保證。