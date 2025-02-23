　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

尬爆！竊賊盜刷刮刮樂「中1700萬」領不了　失主喊話：獎金對分

（示意圖／報系資料照）

▲竊賊用偷來的信用卡買刮刮樂，結果幸運刮中1700萬元，但卻無法順利領走獎金。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名法國男子近日公開向兩名竊賊喊話，希望他們能夠出面，以方便平分50萬歐元（約新台幣1700萬元）的獎金。該名男子之所以會提出這樣的呼籲，是因為自己的信用卡遭到竊取後，被他們2人拿去購買刮刮樂，沒想到就這樣贏得大獎。但由於是使用失竊信用卡購買的關係，所以竊賊即便手中握著刮刮樂，也是無法兌換獎金。

根據《BBC》報導指出，男子自稱名叫Jean-David E，他在接受RTL廣播電台訪問時表示，目前這筆獎金已被法國國家彩票公司 Française des Jeux（FDJ）給凍結，若無人領取，最終可能會被政府沒收，因此他希望能能夠與竊賊達成協議。

來自圖盧茲的Jean-David表示，「沒有我，他們不可能中獎；但沒有他們，我也不會有這張中獎的刮刮樂。」Jean-David也強調，希望透過談判讓雙方都能獲得部分獎金。

據了解，整起事件發生於3日，當時Jean-David發現他停放在圖盧茲市中心的車輛遭竊，背包和錢包一同被盜。而當他聯繫銀行凍結信用卡時，發現信用卡已經在當地一家名為Tabac des Thermes的商店被人盜刷52.50歐元。

隨後，Jean-David前往該商店詢問是否有可疑人物的蹤跡，這才得知有兩名疑似無家可歸的男子使用他的信用卡購買香菸及數張刮刮樂。收銀員表示，這兩人其中一張刮刮樂中了50萬歐元，這兩人當時就興奮地計劃前往FDJ領取獎金。

Jean-David在得知此事後，立即報警並通知FDJ，警方也隨即介入調查，並通知FDJ注意這筆獎金的問題。後續這張中獎的刮刮樂也被FDJ凍結，而且截至目前為止，尚未有人現身領取。

根據法國彩票規定，得獎者必須在購買後30天內領獎，由於兌獎期限即將到來。如果這兩名竊賊主動前往FDJ兌獎，他們很可能會當場被逮捕。

Jean-David的委任律師指出，「我的客戶對於這種情況下被盜刷反而中獎感到滿意，因此他並不打算起訴這兩名男子。此外，客戶也認為，這也是讓這兩位男子改變生活的一次難得機會。」

Jean-David本人也公開表示「除非他們聯繫我的律師，否則這張獎券無法使用。所以，為何不私下和解，各拿一半？」他進一步表示，自己願意接受協商。與此同時，FDJ及圖盧茲警方已介入調查此事，並持續追蹤事件發展。

延伸閱讀
親家年前過世…公婆「沒送花籃」還要媳當面報告　她氣炸：老師的水準？
聽父親的話！擁有20妻104子144孫　男子解釋：我爸叫我擴大家族
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林岱樺涉貪喊「政治干預司法」　今現身賴清德烤肉趴：守護台灣
南非不敵西班牙　中華隊25日確定打加賽
快訊／西班牙9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己！
獨／台中男狂轟10多槍　鄰居嚇傻：我探頭看就死了！
多芬疑退追孫生IG！　被罵「什麼鍋配什麼蓋」：我活該
獨／台中10多聲槍響！　女住戶窗台轟成馬蜂窩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

尬爆！竊賊盜刷刮刮樂「中1700萬」領不了　失主喊話：獎金對分

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人朝聖認證：薯條鹹度很剛好

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

尬爆！竊賊盜刷刮刮樂「中1700萬」領不了　失主喊話：獎金對分

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人朝聖認證：薯條鹹度很剛好

夏如芝快閃香港20hrs看《哪吒2》！淚流滿面追星：我要成為殷夫人

乾肌、油肌粉底液怎麼選？(G)-IDLE御用彩妝師公開愛用粉底　首推空空賞

日本小樽及銀山溫泉外國客爆量　觀光公害難解

台中重劃區爭搶「地標王」　超高建築成購屋焦點

南投看守所舉辦皈依三寶典禮　1／3收容人成為佛門弟子

《哪吒2》香港上映　採用「普通話配音」奪首日票房冠軍

曾是冰上曲棍球國手！許孟哲曝喜訊「考上滑雪教練證」　演藝圈全能男神+1

營養師傳授「防醉攻略」：喝酒前吃一顆蛋很管用

唐西奇達成任務！　湖人教頭交代進入「殺手模式」

川普收保護費！美烏礦產協議內容曝光　新版提案更嚴苛

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

新奇熱門新聞

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人大讚：名不虛傳

竊賊盜刷中1700萬領不了　失主喊話：獎金對分

尺寸越大越爽？她曝「交手大鵰」經驗：比生孩還痛

女換衣秒失蹤　1年變全裸不倒翁

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

爆笑！網友：肛交得「ADSL」

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

盲眼龍婆2025年預言　歐洲將爆發戰爭

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

全球怪聲「天使號角」吹末日警報

更多熱門

相關新聞

彰化「布丁地圖」曝光　分布在這3大區

彰化「布丁地圖」曝光　分布在這3大區

近日社群上流傳一張彰化「布丁地圖」，不少網友才知，原來彰化不只有爌肉飯和肉圓，而店家分布於三大區域，各店家也發揮創意，有店家用香菜做草綠色的布丁。

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人大讚：名不虛傳

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人大讚：名不虛傳

經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵

經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵

星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大

星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大

關鍵字：

Jean-David E周刊王

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面