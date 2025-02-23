尬爆！竊賊盜刷刮刮樂「中1700萬」領不了　失主喊話：獎金對分

▲竊賊用偷來的信用卡買刮刮樂，結果幸運刮中1700萬元，但卻無法順利領走獎金。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名法國男子近日公開向兩名竊賊喊話，希望他們能夠出面，以方便平分50萬歐元（約新台幣1700萬元）的獎金。該名男子之所以會提出這樣的呼籲，是因為自己的信用卡遭到竊取後，被他們2人拿去購買刮刮樂，沒想到就這樣贏得大獎。但由於是使用失竊信用卡購買的關係，所以竊賊即便手中握著刮刮樂，也是無法兌換獎金。

根據《BBC》報導指出，男子自稱名叫Jean-David E，他在接受RTL廣播電台訪問時表示，目前這筆獎金已被法國國家彩票公司 Française des Jeux（FDJ）給凍結，若無人領取，最終可能會被政府沒收，因此他希望能能夠與竊賊達成協議。

來自圖盧茲的Jean-David表示，「沒有我，他們不可能中獎；但沒有他們，我也不會有這張中獎的刮刮樂。」Jean-David也強調，希望透過談判讓雙方都能獲得部分獎金。

據了解，整起事件發生於3日，當時Jean-David發現他停放在圖盧茲市中心的車輛遭竊，背包和錢包一同被盜。而當他聯繫銀行凍結信用卡時，發現信用卡已經在當地一家名為Tabac des Thermes的商店被人盜刷52.50歐元。

隨後，Jean-David前往該商店詢問是否有可疑人物的蹤跡，這才得知有兩名疑似無家可歸的男子使用他的信用卡購買香菸及數張刮刮樂。收銀員表示，這兩人其中一張刮刮樂中了50萬歐元，這兩人當時就興奮地計劃前往FDJ領取獎金。

Jean-David在得知此事後，立即報警並通知FDJ，警方也隨即介入調查，並通知FDJ注意這筆獎金的問題。後續這張中獎的刮刮樂也被FDJ凍結，而且截至目前為止，尚未有人現身領取。

根據法國彩票規定，得獎者必須在購買後30天內領獎，由於兌獎期限即將到來。如果這兩名竊賊主動前往FDJ兌獎，他們很可能會當場被逮捕。

Jean-David的委任律師指出，「我的客戶對於這種情況下被盜刷反而中獎感到滿意，因此他並不打算起訴這兩名男子。此外，客戶也認為，這也是讓這兩位男子改變生活的一次難得機會。」

Jean-David本人也公開表示「除非他們聯繫我的律師，否則這張獎券無法使用。所以，為何不私下和解，各拿一半？」他進一步表示，自己願意接受協商。與此同時，FDJ及圖盧茲警方已介入調查此事，並持續追蹤事件發展。

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