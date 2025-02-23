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今晚降溫「冷到周二清晨」！最凍時間點曝光　4區域留意降雨

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象署提醒，明日白天北部、東北部偏冷，大陸冷氣團影響至25日周二清晨。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

大陸冷氣團影響，氣象署預報今（23）日入夜起降溫，明（24）日白天北部、東北部偏冷，其他地區有20度氣溫，晚上再度下降，最冷時段在「25日周二清晨」。不過明日水氣相較於今天減少，但提醒「基隆北海岸、東半部」仍持續有雨，桃園以北、恆春半島則有零星短暫雨。

氣象署發布低溫特報，今晚至明24日晚間，新北市有「持續10度左右」或「10度以下」氣溫發生機率。而新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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▲▼氣象署發布低溫特報，2月23日晚間起至24日，新北局部將有10度以下低溫。（圖／氣象署）

氣象署預報員陳姵安指出，此波大陸冷氣團將影響至25日周二清晨，今23日入夜後溫度降低，明（24日）白天的天氣，北部、東北部依然偏冷，其他地區若有太陽時氣溫可至20度。

明日水氣方面，相較於今天減少，但提醒「桃園以北、恆春半島」仍有零星短暫雨，「基隆北海岸、東半部」則持續降雨，雨量比今天少，其他地區則是多雲到晴。

明24日晚上氣溫再度下降，25日周二清晨最冷；但25日白天起，大陸冷氣團減弱，氣溫回升，白天北部可達20度，中南部約22度，只是要留意日夜溫差大，夜晚低溫可能「只有12度」。

降雨方面，周二各地天氣多雲到晴，水氣更少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼未來一周氣溫及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

2月26日至27日（周三至周四）各地天氣仍然早晚天氣偏涼，但有華南雲系，然而水氣厚度不高，可能僅帶來飄雨或小雨，提醒東半部有局部短暫雨，中部以北有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。2月28日連假當天，天氣與27日相較變化不大，僅東半部、恆春半島有短暫雨。

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