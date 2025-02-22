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武漢實驗室發現「新型冠狀病毒」！1點似新冠病毒　恐有傳人風險

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲ 武漢病毒研究所。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國研究人員近期在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，使用與新冠病毒（SARS-CoV-2）相同的人類受體，恐怕具有傳人風險。

綜合《南華早報》等外媒，這項研究由具「蝙蝠女」之稱的病毒學家石正麗領導，她因在武漢病毒研究所對冠狀病毒的深入研究聞名；廣州實驗室、廣州科學院、武漢大學及武漢病毒研究所專家共同參與研究，結果18日發表於國際期刊《細胞》（Cell）。

HKU5-CoV-2屬於HKU5冠狀病毒全新分支，最初在香港一隻東亞家蝠（Japanese pipistrelle）體內發現，來自Merbecovirus亞屬，與導致中東呼吸綜合症（MERS）的病毒同類。

研究人員指出，這支新病毒能與人類血管收縮素轉換酶2（ACE2）結合，而ACE2正是引發新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒與人體細胞結合的受器，恐怕具潛在傳人能力。

研究發現，從蝙蝠樣本中分離出的病毒能感染人類細胞，也可感染人工培養類似微型呼吸道或腸道器官的細胞組織。團隊警告，蝙蝠Merbecovirus病毒可能透過直接傳播或經由中間宿主，對人類造成很高的溢出（spillover）風險。

HKU5-CoV-2不僅能與人類ACE2受體結合，還能和其他多種動物的ACE2受體結合，而這些動物都可能成為中間宿主，進一步增加傳人可能性。

Merbecovirus家族目前有4種已知病毒，包括MERS病毒、2種蝙蝠冠狀病毒及一種刺猬冠狀病毒，而刺猬冠狀病毒去年被世界衛生組織（WHO）列入大流行預防名單。

不過本月稍早發表於《細胞》（Cell）的一項由美國西雅圖華盛頓大學與武漢大學團隊研究指出，儘管HKU5病毒可與蝙蝠及其他哺乳動物ACE2受體結合，但目前未發現「有效」結合人類ACE2受體的案例。

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