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獨／新動向！阿布舞加盟混血女神總監新團　首場火辣應援畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

樂天球團日前釋出8位女孩離隊，其中包含了阿布舞，而阿布舞表示自己在離隊之後，將有發行原住民母語鄒族的歌曲，不過在出專輯之前，她先加入了新的團隊，第一次以新身份亮相時，精彩演出也贏得掌聲。

▲阿布舞加入思鉑客的首場演出 。（圖／翻攝臉書）

▲阿布舞（左三）加入新舞團思鉑客的首場演出 。（圖／翻攝臉書）

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阿布舞在離開樂天之後，隨即沉寂了一段時間，她接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，親口證實自己已經加入了中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的前舞蹈總監蘇莉（Suli）成立的新舞團思鉑客《SPARK》，阿布舞表示：「很開心可以加入新的舞團，從樂天女孩畢業之後，自己也是既期待又興奮，因為接下來就是全新開始，然後我也想要做很多以前擔任啦啦隊沒辦法做的事情，像是出國旅遊或是擔任一些不一樣的活動角色，接下來很開心可以跟老師再續前緣，把當初最熱愛的那個舞團的精神表現出來，所以大家可以期待接下來的合作」。

▲阿布舞加入思鉑客的首場演出 。（圖／翻攝臉書）

▲阿布舞（右三）穿上新制服覺得很開心 。（圖／翻攝臉書）

而阿布舞跟思鉑客《SPARK》舞團的首場演出是一家公司的春酒活動，穿上新的制服跳著舞蹈，出身鄒族的阿布舞強調，投身啦啦隊生涯源於家人對棒球的熱愛，加上自己對舞蹈的熱情。「爸爸總是守在電視機前看球，我也想讓他安心」。

她說道。十年來的堅持，不僅實現夢想，更想藉此展現原住民族群的舞蹈天賦，為部落發聲，「其實我們部落很多小朋友很會跳舞的！」下一步動向，將發行母語全創作專輯，「希望藉由自己的小小力量，讓大家認識鄒族」。

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