友人闖妹妹住所「遭暴怒哥揪友活活打死」　拿150萬想和解被打臉

▲桃園2男暴打25歲友人致死遭判9年、10年，上訴遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯、郭玗潔／桃園報導

桃園市張姓男子在未經同意下，逕自從陳姓友人妹妹家中信箱拿到鎖匙，闖入屋內，陳男得知妹妹受驚嚇後，找來黃姓友人強押張男，以童軍繩綑綁控制行動後，分持球棒、拖把將張男打死。全案經國民法庭合議庭審理，判陳、黃共同犯傷害致人於死罪，分別判處9年、10年徒刑。檢方和陳、黃再上訴，陳男認為一審未審酌他願意用150萬和解的賠償意願，不過法官認為張男家屬已表示不接受，駁回上訴。

判決指出，30歲的陳、黃兩人和25歲被害張姓男子為朋友，陳男因不滿張男在2023年9月25日下午3時許，擅自闖入陳男妹妹的住所，導致妹妹受到驚嚇，還擅自開啟陳男妹婿的汽車車門等不軌舉動，陳、黃便在同日3時52分許，將張男帶回妹妹住處，拿鋁製棒球棍毆打張男雙臂，同日晚間6時又將張男帶往頂樓天台，陳先用童軍繩綑綁張男，黃繼續拿球棒、拖把痛毆他雙臂、臀部、腿部，直到張男倒地不起。

陳見張男已無生命跡象，才聯繫友人報警並呼叫救護車，張男因傷重導致橫紋肌溶解及併發症，到醫院前就不幸身亡。陳、黃兩人也被檢警依之妨害自由罪、傷害致死罪起訴。

一審國民法官庭認為，陳、黃用鋁製球棒、拖把桿毆打張男致死，造成張男家屬無限傷痛，也讓張男的未成年女兒成為遺孤，審酌陳、黃兩人素行尚可，犯後坦承犯行，但未和被害人家屬和解等情，依共同犯傷害致人於死罪，分別判陳、黃兩人9年、10年徒刑。

檢方和陳、黃兩人都上訴，檢方認為原審未充分審酌2人犯罪手段、犯後又推諉卸責、陳男有妨害自由前科等情形，判刑太輕。陳、黃則認為原審未考量被害人張男和張男家屬的關係，以及陳男有拿出150萬元和解的賠償意願。

不過二審法官認為，被害人家屬已表明無法接受陳男提的和解條件，雙方未能達成和解，其他上訴事項也都已充分審酌或不影響量刑，駁回上訴。可上訴。