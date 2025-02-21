不考慮花費「台灣最值得去哪？」　一票點名2地狂讚：不輸國外

▲九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，但有網友好奇，台灣的風景其實很不錯，而且交通也很方便，好奇「如果不考慮花費，台灣哪個地方最值得一去？」貼文曝光，東部和離島成為最多人推薦的地點，「台灣的山很美」。

有網友在PTT發文，「不考慮花費，你覺得台灣哪個地方值得一去？」國內旅遊這幾年之所以不受歡迎，主要是因為消費比日本高、品質卻不如預期。然而，他認為台灣仍有一些非常不錯的風景區，例如日月潭、太魯閣和花東縱谷等地，「墾丁不住那邊，沙灘也是蠻漂亮的」。

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貼文一出，網友們也讚嘆台灣的山川美景，包括太魯閣、玉山、阿里山、嘉明湖與南湖大山，「武嶺要3-4點到，可以夜空跟日出一起看，然後早上去清境農場，下午日月潭，完美」、「花東可惜就是地震，不然太魯閣景色真的一絕」、「台灣的山算蠻漂亮了，不輸國外，人愈少的地方愈讚」、「北海岸滿美的」、「很喜歡東北角海岸」。

許多人也提到花東地區，是放鬆身心靈的首選，「自然風景首選東部」、「放鬆可能還是東部吧」、「花東不錯，很悠閒」、「花蓮的山海都好美」。另外，也有人推薦離島，「馬祖、南北竿、東西莒可以去住看看」、「蘭嶼還可以，就價格比較高」、「年初去了小琉球，看野生的海龜意外的厲害」、「去馬祖看藍眼淚，很值得」。

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▼台灣的極東點「三貂角燈塔」。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

