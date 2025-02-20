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刪掉Home鍵變大螢幕！他列iPhone 16e「8缺點」：不如買i16

▲▼ 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果20日凌晨發表iPhone 16e，被稱為是蘋果系列最便宜的AI手機，不僅支援Apple Intelligence，鏡頭更升級至4800萬畫素，將於2月21日開放預購，2月28日正式上市，售價21,900元起。就有網友整理出8項缺點，直呼「通訊行都懶得進貨了吧」，不如直接買iPhone 16。

有網友在PTT發文，整理出8項iPhone 16e的缺點。

1. 晶片是閹割版的A18
2. 不支援Magsafe磁吸充電
3. 無線充電不支援Qi2
4. 沒有相機鍵
5. 有萬年瀏海，沒有動態島
6. 螢幕依舊是祖傳的60hz
7. 閹割版的光學變焦
8. 沒有廣角鏡頭

原PO表示，iPhone SE系列的受眾群，就是喜歡用Home鍵和小螢幕，卻在這次的iPhone 16e中取消了Home鍵，螢幕也變大了，價格更是大幅上漲，只要多花3千元左右，就能到完全體iPhone 16，或是選擇二手的iPhone 16，「這價格，通訊行都懶得進貨了吧，16庫存賣一賣差不多了」。

▲▼ iPhone16e 。（圖／蘋果提供）

▲iPhone16e。（圖／蘋果提供）

貼文曝光，網友們也認同，「這台其實是要來催16一般版銷量的吧」、「大概只有沒相機鍵是優點」、「拔掉不是問題，問題是價格真的很狗屎」、「SE客群喜歡小尺寸跟相對優惠的價格，結果這支兩個都沒有」、「買的人真的信仰要夠」、「超沒誠意」、「蘋果重新定義了『平價』二字」、「我覺得我的XR又能再撐一年了」、「這台的定位頗尷尬，除非價格跳水」。

►iPhone 16e亮相！　蘋果3機型下架宣告「1規格」走入歷史
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iPhone 16e 將提供黑色和白色兩款優雅的霧面外觀，並有多種顏色的保護殼供使用者選購搭配，容量則為128、256及512G，售價分別為21,900、25,400及32,400元。iPhone 16e 將於2月21日開放預購，2月28日開始供貨。

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