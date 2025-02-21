秀戶籍謄本+幼時照片喊「母親非陸配」　徐巧芯：許淑華請道歉

▲徐巧芯秀出她母親戶籍謄本及小時候的照片，證明她母親並非陸配 。（圖／徐巧芯提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（21日）在臉書上指出，民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持者也跟著造謠。稍早她在臉書上特別秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並要求「請民進黨民意代表許淑華、地下電台、曹興誠煽動的支持者，向我母親道歉！」。

徐巧芯指出，許淑華身為台北市議員，在沒有查證的情況下，多次聲稱她的母親是「陸配」，導致地下電台、曹興誠支持者也跟進這個說法造謠，其實就算是陸配也沒有怎樣，他們的思維就是歧視、歧視、再歧視。「而我母親不是。不是就不是，硬要胡說，就是造謠」。

徐巧芯強調，她的外公是軍人，祖籍湖南常德，他從民國32年開始軍旅生涯，從裝甲兵團開始，一直到民國57年才退伍。抗日、古寧頭戰役、823炮戰都有參加，保衛中華民國不遺餘力。他對抗了一輩子的日軍、共產黨，用自己的性命保衛中華民國，這才是真正的「抗中保台」，而不是曹興誠跟黑熊學院只會嘴炮。她的外婆則是本省籍，經常唱的是日語歌曲，在菸酒公賣局做了一輩子公務人員。

徐巧芯說，她的母親就是一般聲稱的「芋頭蕃薯」，再加上我的父親家人都是苗栗客家人，我的血緣身分多元，她相信許多人都跟她一樣，認為族群問題到她這一代就該畫下句點。然而，惡罷開始之後，地下電台以及曹興誠的支持者又開始跟著許淑華胡說八道，造謠她的母親是「陸配」，變本加厲，越傳越離譜。

徐巧芯秀出戶籍謄本，證明她母親出生地是在台北市，以及她母親小時候就在台灣的照片。徐巧芯說，實際上，她母親這輩子沒有去過中國大陸，也沒有參加國民黨的組織，她母親一直在她要代表國民黨競選民代時才入黨，也不曾參加國民黨組織活動

徐巧芯說，這一切的造謠從2024選舉期間就開始，從地方放小話，到明目張膽的在節目上欺騙大眾。她多次在公開場合說明過此事，但有些政治人物、激進曹興誠支持者，不聽就是不聽，還帶風向操弄族群，造成她母親非常大的困擾。

徐巧芯強調，如果他們還有一點點良知，請誠懇的道歉。「要罵什麼儘管衝著我來，不要帶風向造謠我的母親，簡直就是沒有下限」。

徐巧芯在臉書上曝光此事後，有不少網友留言支持她提告，不過徐巧芯回應，「不提告是有原因的。陸配不是『負面名詞』，我若為此提告，對所有的陸配都是一種傷害」。