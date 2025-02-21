二尖瓣膜脫垂能免役？　醫坦言：近90％仍可運動操練

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王大陸因涉嫌砸百萬元逃兵役遭逮捕，經檢方複訊後以15萬元交保，這起事件也引發大眾對於「閃兵理由」的討論。其中，關於二尖瓣膜脫垂患者是否可以運動或操練，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，其實近80％至90％的患者都是可以適度運動或操練，只有符合3個條件才會被認定為不適合，包含心電圖確定有威脅生命的心律不整等等。

▲近期社會大眾對於「名人閃兵」的討論度很高。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

王大陸涉嫌逃兵役被捕的事情，引發社會大眾對於「閃兵理由」的討論。據了解，閃兵集團會教導委託者裝病，扮演「身體有缺陷、症狀」的人，其中常被利用來獲取驗退體檢證明的症狀，包含心律不整、脊椎側彎、扁平足等等。

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▲圖為王大陸交保離開時的畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

而心臟二尖瓣膜脫垂是否能夠免役，在網路上也有許多相關討論。胸腔暨重症專科醫師黃軒20日在臉書發文表示，二尖瓣膜脫垂（Mitral Valve Prolapse，MVP）是一種常見的心臟瓣膜異常症狀，指二尖瓣在心臟收縮時無法完全閉合，導致瓣膜組織，向左心房膨出，發生率為一般人口的2、3％，女性的發生率會高男性2、3倍，尤其是身材瘦高、胸廓扁平的年輕女性。

黃軒進一步說明，大約80％的患者都是無症狀者，少數患者可能會出現心悸、胸悶或胸痛、呼吸困難等症狀，正常診斷必須經過心臟超音波檢查才能確認，但其實有大約89％的患者預後良好，僅10％可能會出現嚴重併發症，例如二尖瓣閉鎖不全、感染性心內膜炎、心律不整與猝死。

黃軒表示，無症狀或輕度的二尖瓣膜脫垂患者、輕度二尖瓣返流、定期心臟檢查正常者，都是可以適度運動或操練，也就是說，近80％至90％的患者仍可以運動或操練，但如果有心臟超音波確診心臟結構已經改變、心電圖確定有威脅生命的心律不整、心臟專科醫生臨床變化的確定等狀況，就不適合運動或操練。

最後，黃軒提醒，任何人（尤其是年輕人）如果覺得心臟不適，大多可以做「心臟超音波和心電圖」檢查來協助判斷，除了為自己的健康進行檢查，也能知道自己適不適合做強烈的運動或操練，才能好好保護自己。