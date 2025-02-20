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兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

33歲藝人王大陸因涉嫌逃避兵役日前遭到逮捕，訊後以15萬元交保，預計今年3月就要入伍。北市兵役局人員也坦，王大陸3月入伍「會比較操」。

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸18日交保離開的畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

王大陸涉嫌逃避兵役，不惜花費100萬元請專門的閃兵集團幫忙，因而被檢警盯上，18日遭到逮捕，經檢方偵訊後，以15萬元交保。不過，據了解，王大陸雖然有前往醫院檢查，但沒有取得免役資格。

此外，由於王大陸設籍於台北市，台北市兵役局副局長林春來表示，按《兵役法》規範，役男緩徵年限為33歲，可以用就學等名義暫緩入伍服役，但王大陸已經年滿33歲，因此已通知並安排王大陸於3月梯次入伍服役。

林春來提到，如果役男要申請體位複檢，必須向區公所提出申請，但目前王大陸設籍的區公所尚未收到申請。如果王大陸3月仍未入伍，恐怕會被依妨害兵役送辦。

根據《聯合新聞網》報導，兵役局人員透露，由於軍事訓練會依照國際和兩岸情勢進行調整，現在的替代役訓練著重緊急救護（EMT1）教育，相較於過去更為嚴謹，所以「會比較操」。

▼王大陸因2015年出演電影《我的少女時代》的男主角而爆紅。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 王大陸。（圖／記者張一中攝）

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