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快訊／收百萬元造假助王大陸逃兵役　3仲介被聲押禁見

▲▼快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲藝人王大陸涉花錢買假證明逃避兵役，仲介業者（紅圈處）經檢方複訊後聲押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人王大陸被控涉花錢買假證明逃避兵役，昨（18日）被新北地檢署指揮警方拘提到案、訊後交保15萬元，同案另9名「閃兵」役男各交保3萬元到10萬元，但3名到案業者因涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌、有勾串滅證之虞，今（19日）晨訊後被檢方聲請羈押禁見。

新北檢昨上午指揮刑事警察局與新北市永和警分局，同步搜索雙北地區14處地點、至深夜陸續拘提13人偵訊，其中現年33歲、在對岸發展演藝事業有成的藝人王大陸最受矚目，他不僅北市住處被搜索，還疑被上銬移送新北檢。

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸交保15萬元辦妥手續，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，王大陸與同案另9名役男，被控透過關係找上林男、李男跟張男等3名業者，各自花錢買假證明，將兵役體位改成免役，一般個案花費約2、30萬元，王大陸因屬知名藝人、造假價碼高達上百萬元，順利以心臟方面有問題，取得緩徵資格。

新北檢偵辦另案、意外發現本案有集團性犯罪跡象，昨複訊後諭知王大陸交保15萬元，金額是同案役男最高，其餘役男交保各3萬元到10萬元，1人僅限制住居。王大陸辦妥交保手續不回應媒體發問，在人群推擠中坐進保母車離開。

本案3名業者昨晚7點多被永和分局移送新北檢，經檢方漏夜複訊，今晨認定3人涉犯《兵役條例》與《刑法》偽造文書等罪嫌、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見3人，將待法官召開聲押庭調查。

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