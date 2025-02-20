應援WBCQ餐飲優惠一次看　買豬排套餐送炸雞柳定食

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天開打，餐飲業者紛紛推出各種優惠應援中華隊，像是豬排店推出買一送一，穿棒球衣到運動餐廳送100元體驗券，以下整理各家好康資訊。

福勝亭

2025年世界棒球經典賽資格賽即將開打，日式豬排連鎖餐廳「福勝亭」也一起應援中華隊，即日起至2月27日，憑官方FB活動截圖，內用或外帶「開運豬排定食套餐」，直接送「鮮嫩炸雞柳定食」，內用還享白飯、味噌湯、高麗菜絲免費續加，原價610元特價399元，現省211元，兩人同行平均不到200元。

▲憑WBCQ門票到敘日全日餐廳用餐特價999元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

敘日全日餐廳

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳即日起至2月底推出門票用餐優惠，凡出示2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ門票，於平日午晚餐用餐均享成人優惠價999元，若假日用餐則享優惠價1299元，再免收1成服務費，最低約61折起。

▲三商巧福紅燒排骨飯。（圖／三商巧福提供）

三商餐飲

明天起至2月23日，只要進入三商美食APP「好康優惠專區」領取優惠券，即可享多款人氣餐點第2件半價優惠。

三商巧福：紅燒排骨飯+現燙青菜兩套270元（原價360元）。

拿坡里披薩炸雞：Mini 披薩+兩塊炸雞+迷你瓶飲料第2件可享4折，兩套343元（原價490元）。

三商鮮五丼：咖哩唐揚雞丼+蒜味時蔬+杯裝飲料兩套優惠343元（原價458元）。

巧福PLUS：蔥油拌麵+肉燥佐時蔬+古早味紅茶兩套特價232元（原價310元）。

▲台灣隊得分越多折扣越多，2家美式餐廳推出世界棒球經典賽優惠。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排

TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排在賽事期間攜手推出「得分優惠」限定活動，只要台灣隊得1分，全系列酒水品項馬上折扣5%，並採取「累計無上限形式」，得1分折扣5%、得2分折扣10%，以此類推，得分越多折扣越多。

兩大品牌部分餐廳也將配合比賽轉播延長營業時間至晚間11點後，包含TGI FRIDAYS台中英才、台中市政、台北美麗華、台北西門、中和環球、台北古亭、台北信義、台北林森、台南新天地、桃園台茂、新竹竹北餐廳。Texas Roadhouse則是台中店、台北民生店、台北復興店及新竹竹北店。

▲穿「棒球衣」到SPORTS NATION運動餐廳，則可獲贈「智慧取酒牆體驗券$100」。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

金色三麥、SPORTS NATION

賽事期間穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒買1送1；此外，公布晉級預賽24小時內，來店內用每人免費招待1杯精釀啤酒。

穿「棒球衣」到SPORTS NATION運動餐廳，則可獲贈「智慧取酒牆體驗券100元」、「限量中華隊應援貼紙」1張；如果中華隊選手開轟、獲勝、晉級預賽，智慧取酒牆20款飲品全面5折。

▲樂天小香港全新外帶套餐-北菇滑雞河粉套餐、豉油皇炒麵套餐及招牌點心組。（圖／樂天皇朝提供）

樂天餐飲

樂天餐飲旗下「樂天小香港」大巨蛋店推出全新外帶套餐，分別是北菇滑雞河粉套餐、豉油皇炒麵套餐、招牌點心組，只要在2月21日至23日、25日的球賽期間，出示門票就可享有最低84折優惠。

▲在2月21日至23日期間，到勝勢日式豬排消費1份套餐，即可獲得黃金脆薯兌換券1張。（圖／勝勢日式豬排提供）

勝勢日式豬排

於去年底進駐台北大巨蛋的「伊勢路—勝勢日式豬排」，在2月21日至23日期間，來店消費1份套餐，即可獲得黃金脆薯兌換券1張，可於下次消費使用。2月21日至25日消費1份套餐，就送Remedy 澳式精釀康普茶1瓶。