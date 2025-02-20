WBCQ棒球賽明天開打！全台速食店「應援餐+超殺優惠」一次看

▲速食店應援WBCQ限定餐點、優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2025年世界棒球經典資格賽（WBCQ）明天即將開打，中華隊將和西班牙、南非及尼加拉瓜競爭2張晉級門票，各大速食店特意祭出一系列應援餐+超殺優惠，邀請球迷一起為台灣加油。

●漢堡王

漢堡王找來WBC資格賽官方合作打造4款「WBC QQ餐」，包括單人限定「西部小華堡+黃金QQ球+小杯飲料」、「經典脆雞堡+黃金QQ球+小杯飲料」，售價皆為99元；以及雙人限定「西部小華堡+BBQ培根牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」、「花生培根脆雞堡+雙層火烤牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」，售價皆為189元。

以上應援餐組合即日起至2月23日限時開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲肯德基祭出3大觀賽優惠。

●肯德基

肯德基即日起至2月24日祭出「3大觀賽優惠」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4個特價399元」、「咔啦脆雞2塊+原味蛋撻1個+小杯無糖茉莉綠茶1杯特價139元」，以及「買原味蛋撻禮盒送雞塊特價205元」，內含原味蛋撻6個+上校雞塊4個」，最低可享62折起優惠

期間加碼於外送、線上預訂快取祭出「雙色轉轉QQ球買1送1」；至3月3日前PK APP則還有「4塊上校雞塊買1送1」，數量有限、送完為止。

▲必勝客推WBC祝必勝套餐，加碼還有一系列超殺優惠。

●必勝客

必勝客即日起祭出「WBC祝必勝套餐」，內含外帶大比薩2個+1份指定拼盤只要999元起；且至2月25日前只要於PK APP訂購「WBC祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）」或「一公尺派對盒」，還有機會抽中1年份大比薩，另在世界棒球經典賽資格賽期間，當中華隊每擊出1支全壘打，中獎名額就再加碼1位；2月24日前則再加碼網羅一系列應援優惠組合如下：

1. 平日限定外帶指定大比薩199元：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿

2. 平日限定外帶指定大比薩299元：和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福

3. 平日外帶買大送大

4. 周末外帶單點指定大比薩半價（2月22日、2月23日）：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬。

▲繼光香香雞推出2款應援套餐。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至3月2日推出「2款應援套餐」，包括「一擊棒香雞應援餐」內含人氣香酥大腿排、墨魚甜不辣及經典芝麻球，售價219元；「豪華海陸三拼香雞應援餐」則是大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚以及蒜脆杏鮑菇的海陸組合，售價308元。

除了熱血應援套餐外，加碼祭出「中華隊加油同歡慶」活動，2月22日起至2月24日、3月2日起至3月3日共5天時間凡於繼光香香雞全門市消費即可享「甜心地瓜球買1送1」優惠。

▲bb.q CHICKEN推2大應援優惠 。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全門市祭出「2大應援優惠」，2月21日起至2月23日推「經典賽應援餐第2件半價」，2組特價464元，每份應援餐內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐。

2月24日起至2月26日則有「調味去骨炸雞第2件半價」優惠，2組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。

▲21風味館祭出2大應援組合下殺7折。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至3月11日於全門市祭出「2大應援組合下殺7折」優惠，有「21香草烤半雞+21香草烤雞腿」特價287元；「21香草烤雞腿+香脆炸雞」特價140元，提醒TOGO門市、外送平台（Uber Eats、foodpanda）不適用此活動。

更加碼在指定門市販售超吸睛「巨大球棒爆米花（焦糖風味）」，嚴選網路人氣品牌「大頭叔叔」的焦糖爆米花搭配球棒造型，帶進球場超吸眼球，售價399元，數量有限、售完為止。