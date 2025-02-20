肯德基「A+B區」89元自由配加入3夯品　20種組合最低6折

▲肯德基「A+B區$89」自由配菜單全新升級。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基超省銅板優惠「A+B區$89」自由配菜單宣布全新升級，加入3款明星品項包括「吮指嫩雞蛋堡」、「花生吮指嫩雞蛋堡」及「原味蛋撻」，主餐A加副食B通通只要89元，最低可享6折起優惠。

▲「A+B區$89」新菜單一次看。

肯德基銅板價常態菜單「$89肯定有雞」全新升級，主餐A區除了經典的咔啦脆雞、8塊上校雞塊外，這次加入熱門餐點「吮指嫩雞蛋堡」及「花生吮指嫩雞蛋堡」，其中，花生吮指嫩雞蛋堡是選用酥脆手作嫩雞搭配香滑蛋片和新鮮生菜等食材，深受花生控喜愛。

副食B區則加入超人氣「原味蛋撻」，另有雞汁風味飯、玉米湯（小）、百事可樂（中）、香脆薯條（小）等選擇。A+B區任選高達20種搭配組合只要89元。

▲麥當勞APP本周限定優惠一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞APP本周也有限定優惠，祭出蛋捲冰淇淋買1送1，還有中薯、吉事漢堡免費送等好康，歡樂送則推3大指定夯品買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至2月23日）

1. 單點金迎招牌薯來寶（牛）送中薯

2. 單點大麥克特價59元

3. 單點中薯特價40元

4. 單點豬肉滿福堡加蛋特價48元

5. 單點蘋果派特價32元

6. 單點焦糖冰奶茶特價54元

7. 單點小杯玉米湯特價36元

8. 單點勁辣香雞翅特價39元

9. 豪邁五吃勁辣雞腿堡餐特價189元（得來速限定）

●門市限定（使用期限：2月21日至2月23日）

1. 買超值全餐送吉事漢堡（大麥克餐）

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至2月25日）

1. 單點勁辣香雞翅買1送1

2. 單點蘋果派買1送1

3. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

4. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1