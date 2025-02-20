台東青年暑期職場體驗提供200職缺　5月開放投遞履歷

▲台東縣政府連續第三年推出青年暑期職場體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助青年學子探索職涯方向，台東縣政府連續第三年推出青年暑期職場體驗，並於20日舉辦114年度計畫記者會。台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續支持青年發展，今年預計提供200名職缺，讓學生提前接觸職場文化，進一步了解職涯發展方向；3月開放用人單位提案、5月開放學生投履歷，鼓勵學子踴躍參加，為自己的未來加分。

饒慶鈴提到，縣府致力提供青年在求學階段探索臺東文化的機會，延續前兩年辦理的初衷，邀請全國青年學子暑假來臺東體驗慢生活的魅力，深入認識臺東，也盼藉此讓更多青年人才回流，幫助在地產業注入新活力，促進經濟與人力資源發展。

縣府民政處說明，今年預計於3月1日至3月31日提供用人單位提案，縣府將於4月份進行審查、5月1日至6月13日開放學生線上投履歷及面試、6月公告學生錄取名單，7、8月進行職場體驗，縣府也將電話關懷或訪視。此次預計提供私部門及第三部門共200名職缺做媒合，其中包括5名縣府地政處「測出未來、量出夢想–開發青年學子為未來測量專技人才培育計畫」的體驗員額。

去年度計畫原定200個職缺，由於報名參加踴躍，縣府再加碼名額，共核定250個職缺。第三部門職缺包含活動協助員、社會工作服務學習助理、永續旅遊資料搜集等，私部門有文創商品管理設計開發、產品包裝設計、戶外體驗活動助理教練等熱門職缺。根據後續調查，學生與單位對於整體計畫的滿意度平均達94%，且不少學生在體驗結束後選擇留在體驗單位服務，展現職場體驗對於職涯規劃的重要。

縣府別邀請參與113年度職場體驗的學生分享心得，包括於台東縣記者協會擔任攝影助理的黃立誠，以及在小老虎運動休閒有限公司擔任活動指導員的許善哲，分享他們的體驗故事，以及參與計畫對自身職涯規劃的影響，具體展現學子在職場體驗中的成長與收穫。