雨衣、雨傘怎麼丟？環保局曝正確處理方式：弄錯罰6000

▲壞掉的雨衣、雨傘，要回收還是垃圾？（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

垃圾分類的目的是為了提高資源回收利用率、減少環境污染，以及降低垃圾處理的成本和難度。許多民眾家中都有損壞的雨衣、雨傘，日前新北市環保局也說明，這些物品該如何正確處理，丟棄時需依照材質進行分類，以免觸犯《廢棄物清理法》，最高可處6000元罰款。

新北市環保局近日在臉書專頁「新北i環保」發文提醒，輕便雨衣屬於廢塑膠類，可作為資源回收；而較厚的雨衣或兩件式雨衣則屬一般垃圾，需裝入垃圾專用袋交由垃圾車收運。

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此外，若物品上印有回收標誌（如1至6號塑膠）或含有可回收材料，經現場人員判定後，也可進行回收。至於壞掉的雨傘，由於屬於複合材質，丟棄時需先自行拆解。

新北市環保局指出，民眾需要先將金屬骨架分類為廢金屬，交由回收車處理，而傘布及塑膠材質的傘柄則視為一般垃圾，應裝入垃圾專用袋丟棄。

根據《廢棄物清理法》第50條第2款規定，民眾必須做好資源回收分類，若隨意丟棄垃圾，將面臨1200元至6000元的罰款。新北市環保局呼籲，民眾應遵守相關規定，共同維護環境整潔。

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