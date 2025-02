義大利聖母像「流血淚」之謎解開了！　DNA鑑定揭驚人真相

▲義大利聖母像「流血淚」事件,引起當地社會關注。(翻攝OBOZ.UA)

圖文/鏡週刊

義大利是天主教大國,2016年一尊聖母瑪利亞雕像遭傳會「流血淚」,被視為神蹟,吸引眾多信徒朝聖、奉獻。然而,近日「流血聖母」的奇蹟被揭穿,經過科學鑑定,證實聖母像上的血液DNA,與事件發起人吉賽拉卡迪亞(Gisella Cardia)匹配,卡迪亞因此被列為詐欺調查對象。

「流血聖母」事件要從2016年說起,當時卡迪亞宣稱,她在義大利特雷維尼亞諾(Trevignano)的一尊聖母像不僅會流血淚,還會向她傳達神諭,自詡聖母代言人。卡迪亞每月的第3天都會安排信徒朝聖活動,她還曾聲稱目擊超自然現象,例如用極少量的披薩、馬鈴薯、麵糰餵飽了15人,類似《聖經》中「五餅二魚」的奇蹟。

▲義大利聖母像「流血淚」被不少信徒視為奇蹟。(翻攝ladbible)

此事吸引大批信徒朝聖,並為卡迪亞的宗教活動捐獻數萬美元。不少信徒深信不疑,甚至有人認為,卡迪亞曾精準預測2019新冠肺炎疫情爆發。然而,也有部分居民對此持懷疑態度,並在2022年委託私家偵探調查。

根據《每日郵報》報導,隨著質疑聲浪越來越大,當地檢察官最終於2023年介入調查,鑑定聖母像上紅色液體的來源。最初有傳言稱,該液體可能是豬血。然而,最近公布的化驗結果顯示,這些血跡的DNA與卡迪亞本人一致。目前,卡迪亞已離開特雷維尼亞諾,她的律師也無法聯繫到她。

▲吉賽拉卡迪亞聲稱自己的聖母像會「流血淚」。(翻攝OBOZ.UA)

▲吉賽拉卡迪亞供人「朝聖」流血聖母像。(翻攝OBOZ.UA)

而天主教會對此事始終保持謹慎態度,去年,梵蒂岡「信仰教義部」(Dicastery for the Doctrine of the Faith)已根據新制定的標準,對該事件進行審查,並裁定這起「奇蹟」並不具有超自然成分。當地教區也曾發表聲明,明確表示雕像的流血現象「並非神蹟」。

事實上,「流血聖母」事件在世界各地都有傳聞,2018年,阿根廷的一尊「神祕玫瑰聖母」(Virgin of the Mystic Rose)雕像被報導稱第38次「流血」。當時有信徒聲稱,在朝拜這尊聖母像後,自己的腫瘤奇蹟般消失。另外,同年在美國新墨西哥州的一座教堂內,也發現一尊聖母像滲出橄欖油,引起朝聖潮。2017年,墨西哥阿卡普爾科的一尊本地聖母像「La Morenita」亦曾被信徒目擊「流淚」,至今仍引起不少討論。



