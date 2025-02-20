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義大利聖母像「流血淚」之謎解開了！DNA鑑定揭驚人真相

義大利聖母像「流血淚」事件，引起當地社會關注。（翻攝OBOZ.UA）

▲義大利聖母像「流血淚」事件，引起當地社會關注。（翻攝OBOZ.UA）

圖文／鏡週刊

義大利是天主教大國，2016年一尊聖母瑪利亞雕像遭傳會「流血淚」，被視為神蹟，吸引眾多信徒朝聖、奉獻。然而，近日「流血聖母」的奇蹟被揭穿，經過科學鑑定，證實聖母像上的血液DNA，與事件發起人吉賽拉卡迪亞（Gisella Cardia）匹配，卡迪亞因此被列為詐欺調查對象。

「流血聖母」事件要從2016年說起，當時卡迪亞宣稱，她在義大利特雷維尼亞諾（Trevignano）的一尊聖母像不僅會流血淚，還會向她傳達神諭，自詡聖母代言人。卡迪亞每月的第3天都會安排信徒朝聖活動，她還曾聲稱目擊超自然現象，例如用極少量的披薩、馬鈴薯、麵糰餵飽了15人，類似《聖經》中「五餅二魚」的奇蹟。

義大利聖母像「流血淚」被不少信徒視為奇蹟。（翻攝ladbible）

▲義大利聖母像「流血淚」被不少信徒視為奇蹟。（翻攝ladbible）

此事吸引大批信徒朝聖，並為卡迪亞的宗教活動捐獻數萬美元。不少信徒深信不疑，甚至有人認為，卡迪亞曾精準預測2019新冠肺炎疫情爆發。然而，也有部分居民對此持懷疑態度，並在2022年委託私家偵探調查。

根據《每日郵報》報導，隨著質疑聲浪越來越大，當地檢察官最終於2023年介入調查，鑑定聖母像上紅色液體的來源。最初有傳言稱，該液體可能是豬血。然而，最近公布的化驗結果顯示，這些血跡的DNA與卡迪亞本人一致。目前，卡迪亞已離開特雷維尼亞諾，她的律師也無法聯繫到她。

吉賽拉卡迪亞聲稱自己的聖母像會「流血淚」。（翻攝OBOZ.UA）

▲吉賽拉卡迪亞聲稱自己的聖母像會「流血淚」。（翻攝OBOZ.UA）

吉賽拉卡迪亞供人「朝聖」流血聖母像。（翻攝OBOZ.UA）

▲吉賽拉卡迪亞供人「朝聖」流血聖母像。（翻攝OBOZ.UA）

而天主教會對此事始終保持謹慎態度，去年，梵蒂岡「信仰教義部」（Dicastery for the Doctrine of the Faith）已根據新制定的標準，對該事件進行審查，並裁定這起「奇蹟」並不具有超自然成分。當地教區也曾發表聲明，明確表示雕像的流血現象「並非神蹟」。

事實上，「流血聖母」事件在世界各地都有傳聞，2018年，阿根廷的一尊「神祕玫瑰聖母」（Virgin of the Mystic Rose）雕像被報導稱第38次「流血」。當時有信徒聲稱，在朝拜這尊聖母像後，自己的腫瘤奇蹟般消失。另外，同年在美國新墨西哥州的一座教堂內，也發現一尊聖母像滲出橄欖油，引起朝聖潮。2017年，墨西哥阿卡普爾科的一尊本地聖母像「La Morenita」亦曾被信徒目擊「流淚」，至今仍引起不少討論。


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