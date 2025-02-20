他噴盤子才買iPhone 16e　秒選「1機款CP值最高」！果粉吵翻

▲iPhone 16e上市。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

「iPhone 16e」堪稱蘋果最便宜的AI手機，於今（20日）正式亮相，售價則從21,900元起，並在下周五（28日）開賣。有網友看到16e出來後，並以「是不是奠定15 Pro釘子戶身份？」為標題發文，更直言真的是盤子才買，「目前CP值最高應該就15 Pro系列了吧？」

一名網友在PTT「iOS板」表示，16E尚未亮相前，就被外界預估價格不會低於2萬，如今價格出爐跌破眾人眼鏡，「結果還開到21900元，閹割還刀刀見肉，真的是盤子才買！」

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對此，原PO認為，目前CP值最高應該就15 Pro系列了吧？各大通路的15 Pro系列要被掃光了？」

底下網友熱議，「以現在AI的鳥樣...確實」、「15 Pro才出1年半不到，一堆人沒換很正常吧」、「鎖定AI的話，確實15 Pro的CP最高」、「15系列散熱問題無解，這是修手機店長的經驗談，想掃就去掃吧」、「確實，還能當暖暖包」、「續航爛、散熱爛」、「家人用15 Pro很想換掉，容易發熱續航差收訊也不好」。

也有網友回應，「可以等今年9月後買16 Pro」、「不同客群好嗎」、「15就叫釘子戶？一堆用3、4年以上還不換的那叫什麼？古蹟戶？」「15就叫釘子戶...那還在拿6S或7系列的該叫什麼」。

關於「iPhone 16e」重要功能，包括「6.1吋OLED螢幕、Face ID全面取代Home鍵」、「支援Apple Intelligence」、「電池續航力提升至26小時」、「相機升級至4800萬畫素，支援夜間模式」、「鋁金屬搭配玻璃機背」、「新增動作按鈕，但沒有相機控制鍵」、「支援衛星SOS緊急服務與車禍偵測」等。

至於售價與發售日期，iPhone 16e提供黑色與白色2種顏色，儲存容量為128GB、256GB、512GB，將於2月21日晚間9時開放預購，2月28日正式發售。價格如下：

• 128GB：21,900元

• 256GB：25,400元

• 512GB：32,400元